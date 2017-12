Las "ocurrencias" del Ministerio

Cuando los plazos de solicitud de las ayudas predoctorales importan.

El pasado día 17 de noviembre de 2017 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó una nota de prensa en la que se anunciaba que la convocatoria para las Ayudas para la Formación del Profesorado Universitario 2017 ya tenía presupuesto, por lo que su publicación en el BOE estaba próxima. Lo habitual es que después de este anuncio se publique la convocatoria en el BOE en el plazo de una o dos semanas y que el plazo de presentación de solicitudes comience durante el mes de enero, como ya ocurrió el año pasado, para evitar el periodo navideño en el que muchos centros permanecen cerrados o sin el personal necesario para firmar los documentos que se requieren para la solicitud.

El día 5 de diciembre de 2017 se habilitó en la página del MECD el apartado donde se publicará dicha convocatoria. Sin embargo, en este apartado no es posible por el momento encontrar el documento de la convocatoria ni la reseña de la misma en el BOE. Lo que sí que aparecen son algunas de las características y requisitos de estas ayudas.

La información más importante que incluye este apartado es el plazo de presentación de solicitudes, que se extiende del 13 al 29 de diciembre de 2017. Desde la FJI/Precarios se considera este plazo apresurado e inapropiado para que los solicitantes puedan recabar toda la documentación requerida por dos motivos fundamentales: primero, por coincidir con las vacaciones de Navidad, en la que tanto los alumnos como el personal de administración y muchos investigadores se encuentran fuera de su puesto de trabajo. En segundo lugar, que es un plazo completamente insuficiente para que los solicitantes contacten con los grupos de investigación y tramiten su preadmisión o admisión a un programa de doctorado. Esta decisión dejará a muchos solicitantes sin la posibilidad de cumplir los requisitos, por lo que no accederán a una de estas ayudas aunque su expediente sea excelente.

El día 11 de diciembre se ha publicado en la BDNS el texto de la convocatoria FPU 2017 (aunque la fecha de firma del documento es del día 5 de diciembre). Aunque esto puede ser de ayuda para los solicitantes, este texto todavía no es oficial, ya que no se ha publicado la reseña correspondiente en el BOE y por tanto todavía podría ser modificado. La publicación de esta información no modifica la opinión de la FJI sobre lo inapropiado de los plazos establecidos por el MECD para la presentación de las solicitudes.

Se sospecha que esta premura por publicar información sobre la convocatoria FPU 2017 solamente atiende a intereses políticos enfocados a que la convocatoria aparezca en el BOE antes de que termine el año 2017. Teniendo esto en cuenta, se llega a considerar que el plazo de presentación de solicitudes se tiene que alargar para dar a los solicitantes el tiempo suficiente para realizar todos los trámites.

Esta situación constituye una gota más para colmar el vaso de la desidia y torpeza con la que el actual Gobierno gestiona la I+D en España, y pone en evidencia la absoluta falta de planificación con la que la investigación trata de avanzar en este país. Este nulo interés ya se ha demostrado recientemente y no es sino un reflejo de la política científica que la ciencia está sufriendo esta última década. Así, este golpe a la nueva generación de españoles que tratan de abrirse camino en la investigación supone otra paletada de tierra sobre la tumba de la I+D española.

En base a lo dicho anteriormente, la FJI/Precarios pide al Ministerio que recapacite y prolongue el plazo de solicitud de las ayudas.

PUBLICIDAD