Les Roches Marbella firma un acuerdo con el Gobierno de Paraguay para promover el desarrollo turístico del país

El convenio impulsará la creación de actividades conjuntas en formación, investigación y emprendimiento.

El acto, celebrado en Marbella, contó con la presencia de miembros destacados de SENATUR, institución rectora de las políticas turísticas de Paraguay, que busca promocionar el turismo nacional bajo el lema "Paraguay, viví lo auténtico".

Les Roches Marbella Global Hospitality Education escuela internacional de Alta Dirección de Hotel, ha firmado un convenio marco de cooperación con Paraguay con el objetivo de incrementar las actividades, materias y proyectos de competencia e interés común en el ámbito del turismo.

Entre los compromisos adoptados en la firma, rubricada por Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches Marbella y la ministra de Turismo del Gobierno de Paraguay, Marcela Bacigalupo, se encuentran: la colaboración en materia de investigación, el desarrollo de programas de formación y la organización de actividades que ayuden a impulsar el desarrollo del turismo.

El encuentro, al que también acudieron miembros destacados de SENATUR, como María del Carmen Morales, asesora jurídica de la entidad, Roberto Melgarejo, cónsul general de Paraguay o Javier Ramírez, director de promoción de productos turísticos de SENATUR, contó con la presencia, durante el posterior almuerzo, de representantes de Skål Internacional de Marbella y de Juan Antonio García Galindo, vicerrector de Políticas Institucionales de la Universidad de Málaga.

Paraguay, que en los últimos años está ganando terreno dentro del segmento turístico, busca reafirmar con este acuerdo su potencial como destino exponiendo los principales atractivos naturales y culturales del país junto a sus principales rutas turísticas, con el lema "Paraguay, viví lo auténtico".

Les Roches, que cada curso acoge en su campus de Marbella a alumnos de todos los continentes con más de 100 nacionalidades representadas, y que ya cuenta con una red de más de 12.000 graduados ocupando puestos de responsabilidad en los principales establecimientos hoteleros del mundo, vuelve así a destacar por su papel internacional y su peso en la industria turística global. Para nosotros, asegura Carlos Díez de la Lastra, "la formación y la investigación es una pieza clave de nuestra institución y estamos orgullosos de poder contribuir a la expansión de actividades que fomenten las claves del desarrollo y la sostenibilidad del turismo, tercer sector productivo del mundo. Paraguay tiene una riqueza aún por explotar y estamos convencidos de que el trabajo realizado por SENATUR incrementará su atractivo en todos los países de Europa".

Sobre Les Roches

Les Roches Marbella es una institución privada, la única escuela suiza en España especializada en el campo de la hotelería y el turismo. Ofrece programas superiores de grado y posgrado en Dirección Hotelera Internacional y sectores relacionados. Todos los programas académicos se imparten íntegramente en inglés y combinan asignaturas de gestión y administración de empresas, con prácticas profesionales en las mejores cadenas hoteleras y empresas relacionadas, a nivel mundial.

Les Roches Marbella está integrada en la red global de escuelas de Les Roches Global Hospitality Education y está acreditada a nivel universitario por la New England Association of Schools & Colleges, Inc. (NEASC). Les Roches ha sido clasificada por uno de los más prestigiosos rankings universitarios a nivel mundial (QS World University Rankings by Subject 2017) como la 2ª mejor institución de educación superior en gestión de la industria del hospitality y el ocio (Hospitality and Leisure Management) según el grado de empleabilidad de sus alumnos. Además, todas las escuelas de Les Roches (Suiza, España, EE.UU y China) son actualmente miembros afiliados a la OMT aceptando los principios del Código Ético Mundial para el Turismo, marco fundamental de referencia para el turismo responsable y sostenible.

Situado en el corazón de la Costa del Sol española y cerca del famoso puerto de Puerto Banús, Les Roches Marbella ofrece a su alumnado internacional, proveniente de más de 80 países, un entorno educativo único y dinámico que les permite prosperar desde el punto de vista académico, cultural y humano, mientras se preparan para desarrollar sus carreras profesionales a nivel internacional. Actualmente más de 3.500 graduados de Les Roches Marbella ocupan puestos de responsabilidad en los principales establecimientos hoteleros del mundo en más de 54 países. Un reconocimiento internacional que, junto a una inserción laboral prácticamente plena ya que el 90% de sus alumnos al graduarse están trabajando en la industria y el resto emprenden o continúan completando su especialización, dota al centro de un elevado grado de excelencia.

