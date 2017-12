El premio educativo con más dinero del mundo se concede a Vicky Colbert y Carol Dweck

Ambas galardonadas agradecieron el premio y dieron unas pinceladas a sus proyectos

¿Cuál es el valor social de las instituciones educativas con la sobreinformación de Internet?

Charles Chen Yidan, fundador de los premios educativos con más presupuesto del mundo y principal creador de Tencent Holdings Limited, una empresa de China cuyas subsidiarias proveen servicios de internet y servicios de teléfonos móviles, además de ofrecer servicios de publicidad en internet en el país asiático, está convencido de que la educación es el único modo de cambiar el mundo.

El objetivo de este premio (celebrado en Hong Kong) que ha recaído en Vicky Colbert, directora de la Fundación Escuela Nueva, educadora bogotana conocida internacionalmente por crear el modelo pedagógico Escuela Nueva, y Carol Dweck, una de los investigadoras líderes en el mundo en el campo de la motivación, profesora de psicología de Lewis y Virginia Eaton en la Universidad de Stanford, es reconocer y apoyar a los creadores de cambios por su innovación más innovadora que pueda generar impactos sostenibles en los sistemas educativos para un futuro mejor. El Premio consta de dos categorías: uno para Investigación Educativa y otra para el Desarrollo Educativo, ambas financiadas con unos 320 millones de dólares (271 millones de dólares). Cada premio conlleva una recompensa de 3,87 millones de dólares (3,2 millones de euros), con un premio en efectivo de 1,9 millones de dólares (1,6 millones de euros), un fondo de proyectos de 1,9 millones de dólares (1,6 millones de euros) y una medalla de oro.

Charles Chen Yidan indicó en la gala donde se concedieron estos premios que esta iniciativa es "una plataforma que reúne las mejores ideas sobre educación en todo el mundo, para intercambiar teorías y prácticas pedagógicas que son eficaces". "Aspiramos a promover ideas ingeniosas y compartir resultados sobresalientes para que se puedan aplicar en una escala internacional más grande, creando el mayor impacto global. Asimismo, el Premio Yidan es un puente entre la tecnología y la humanidad. La sociedad no debe priorizar la eficiencia por encima de todo lo demás. La educación debería ser más espiritual y experiencial¡". Asimismo, lanzó al público una serie de preguntas: "¿Cuál es el valor social de las instituciones educativas con la sobreinformación de Internet? ¿Qué significado dan y cuánto vale la educación formal? ¿Qué tipo de programas educativos prepararán a las personas para superar los desafíos del momento? ¿Cómo podemos cooperar mientras competimos contra las máquinas?". Además, concluyendo su intervención aseguró que "la educación no arroja resultados inmediatos, pero la esencia de la educación es una fuerza impulsora del progreso social. Y mientras reflexionamos sobre el futuro, extendamos nuestra imaginación y no supongamos que la educación debe seguir la tradición".

Investigación y Desarrollo

Ambas galardonadas agradecieron el premio y dieron unas pinceladas a sus proyectos. Carol Dweck indicó que "es fundamental para los educadores saber que no podemos alimentar la mente sin corazón". Por su parte, Vicky Colbert, añadió que "el reconocimiento que recibimos a través de este prestigioso premio es una motivación más para continuar nuestro compromiso con la causa de la educación básica de alta calidad para todos los niños".

Carol Dweck ha hecho una investigación sobre el último 30 años con niños y adultos jóvenes en EEUU. Ella está particularmente interesada en cómo los estudiantes se ven a sí mismos como aprendices. Tras estudiar el comportamiento de miles de niños, Dweck acuñó los términos de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento para describir las creencias subyacentes que las personas tienen sobre el aprendizaje y la inteligencia. Cuando los estudiantes creen que pueden ser más inteligentes, entienden que el esfuerzo los fortalece. Por lo tanto, dedican más tiempo y esfuerzo, y eso conduce a un mayor rendimiento. Los avances recientes en neurociencia han demostrado que el cerebro es mucho más maleable de lo que nunca habíamos pensado.

Los neurocientíficos han demostrado que se puede aumentar el crecimiento neuronal mediante las acciones que se toman, cómo utilizar buenas estrategias, hacer preguntas, practicar y seguir una buena nutrición y hábitos de sueño.

Por su parte, el programa de estudios de Escuela Nueva se adapta al ritmo de aprendizaje de cada niño, con lo que se mejoran los rendimientos académicos. Su modelo pedagógico está centrado en las necesidades del alumno que transforma las escuelas convencionales centradas en el profesor para lograr una educación de alta calidad. Escuela Nueva fue adoptada por el gobierno colombiano como una política nacional de educación y ha sido replicada en numerosos países alrededor del mundo. Un estudio de educación comparada de la UNESCO en 1998 encontró que Colombia tenía la mejor educación primaria rural de América Latina y el Caribe después de Cuba. En 2012, la Fundación Escuela Nueva fue nombrada número 42 de las 100 mejores ONG en el mundo. Las actividades escolares incorporan la cultura local y alientan a los miembros de la comunidad a involucrarse. Se forma un gobierno estudiantil en cada escuela para promover los valores democráticos y la participación cívica. En su metodología, el profesorado utiliza los círculos de aprendizaje para ayudarse a compartir las mejores prácticas, a colaborar, a resolver problemas y a promover cambios de actitud positivos.

El evento contó con la presencia de Ahmed Al-Eissa, ministro de Educación, de Arabia Saudita; Cherie Blair, fundadora de la Fundación Cherie Blair para Mujeres; Jaime Saavedra, director Senior (Educación) del Grupo del Banco Mundial; entre otros.

Los galardonados son seleccionados por un comité de jueces presidido por Koichiro Matsuura, ex director general de la UNESCO, que comprende dos paneles de jueces independientes. Paul Chu Ching-wu, profesor de física (TLL,Temple Chair of Science, Universidad de Houston) encabeza el panel de investigación, y Dorothy K. Gordon, ex directora general del Centro Kofi Annan de Ghana-India que lidera el grupo para el desarrollo de la educación.

