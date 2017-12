La Universidad de Barcelona presenta una nueva propuesta para Can Ricart para impulsar los estudios artísticos

A fecha de hoy, el coste elevado del proyecto ha imposibilidad de llevar a cabo las etapas planificadas en un primer momento.

En febrero de 2015, la Universidad de Barcelona y el Ayuntamiento de la ciudad acordaron la cesión a la UB de los espacios de Can Ricart y Can Jaumandreu, con el objetivo de crear el Parque de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Cuatro meses después, la UB se instalaba en Can Jaumandreu, sede de las oficinas de dirección y de apoyo administrativo del proyecto.

El equipo rectoral de la Universidad de Barcelona ha decidido redefinir esta iniciativa, que ahora se orientará hacia la creación de un espacio alrededor de las enseñanzas artísticas. Tal como se ha informado al Consejo de Gobierno, la Universidad de Barcelona se compromete a buscar las sinergias necesarias con otras instituciones, centros y entidades del mundo artístico para hacer realidad un proyecto que impulsaría un espacio de colaboración en este ámbito a escala metropolitana, que estimularía la profesionalización alrededor de las enseñanzas artísticas y que facilitaría un marco de innovación en relación con las metodologías de aprendizaje.

La Universidad de Barcelona, con acreditada experiencia en docencia de titulaciones artísticas y que tiene centros adscritos como la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), se ofrece a desempeñar el papel de líder académico y científico del proyecto. El primer paso es explorar la creación de una fundación o consorcio de diferentes instituciones que se responsabilice de la gestión económica de la operación. La nueva propuesta de la UB tiene el visto bueno del consistorio barcelonés.

La UB basa su proyecto en un modelo muy similar al de la Universidad de las Artes de Berlín (Universität der Künste Berlin), una de las más importantes del mundo en formación en estudios artísticos. Entre otros, imparte materias relacionadas con las bellas artes, el diseño, la música, las artes escénicas o la arquitectura.

La UB considera que este proyecto permitiría articular un punto de encuentro de todas las enseñanzas artísticas que se imparten en Barcelona.

