EF, Education First, organiza el primer torneo de debate universitario en inglés de España

Los ganadores tendrán la oportunidad de participar en competiciones de importante nivel transnacional

32 estudiantes procedentes de diferentes universidades españolas, han competido en las diferentes rondas del torneo, divididos en 16 equipos según su nivel de inglés.

Durante este fin de semana, alumnos procedentes de diferentes universidades nacionales han demostrado sus habilidades oratorias en el primer torneo de debates universitario en inglés que se celebra en España, y que ha sido organizado por EF Education First, empresa líder en educación internacional.

Un total de 32 estudiantes, divididos en 16 equipos, han competido y demostrado sus habilidades retóricas en inglés durante las dos jornadas que ha durado el torneo. Los debatientes, de entre 18 y 21 años, han sido estudiantes de diferentes disciplinas académicas como Derecho, ADE o Matemáticas.

Entre los 17 jueces que han integrado los tribunales, cabe reseñar la presencia de varios españoles que, en el pasado, habían sobresalido por su actuación en eventos internacionales de debate. Desde un tricampeón del mundo, pasando por destacadas participaciones en el panorama europeo. Los mejores oradores de nuestro país han sido los encargados de juzgar las habilidades de los estudiantes en este torneo.

Uno de los invitados estrella ha sido Antonio Fabregat, doble campeón del mundo a nivel individual y campeón del mundo por equipos. Presente durante las semifinales y final de esta competición, no solo ha compartido su experiencia con el resto de debatientes, sino que ha ofrecido su consejo a los participantes con el objetivo de ayudarles a mejorar su oratoria.

Finalmente, los ganadores del primer torneo de debate universitario en inglés que se celebra en España organizado por EF Education First han sido: Nicolás Weidenbach, Miguel Iglesias, estudiantes del doble grado de Derecho y ADE en la Universidad Complutense de Madrid y Ángela Portocarrero, la mejor oradora de la Universidad

Autónoma de Madrid. Tras su victoria, comenzarán próximamente a entrenarse con el objetivo de participar en competiciones a nivel transnacional.

El objetivo de EF Education First, al organizar el primer torneo de debate universitario en inglés en España, ha sido animar e impulsar a los estudiantes universitarios de nuestro país a participar en este tipo de competiciones. Estos torneos gozan de un importante prestigio fuera de nuestras fronteras que, desde hace años, se realizan íntegramente en inglés.

El formato de debate parlamentario británico

El modelo adoptado por todas las universidades en el mundo, conocido como "debate parlamentario británico", recibe este nombre porque imita a los debates que tienen lugar en la Cámara Baja del Parlamento británico.

Cada debate gira en torno a una resolución y está compuesto de cuatro equipos independientes por ronda. Dos equipos son los proponentes del texto (Gobierno) y, los dos restantes, sus detractores (representando a la oposición).

Independientemente de que el argumento sea a favor o en contra, deben ofrecer explicaciones exhaustivas y adecuadamente razonadas.

Sobre EF Education First EF Education First fue fundada en 1965 con la misión de romper barreras de idioma, cultura y geografía. Con 400 escuelas y oficinas en 55 países, EF Education First se especializa en la enseñanza de idiomas en el extranjero, viajes educativos, másteres y postgrados e intercambios culturales.

