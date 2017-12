Marco Muñoz, Senior Director Global Initiatives at MIT, a los alumnos del Colegio Engage: "Les pido que sean líderes para que cambien el mundo por el bien de la humanidad"

En el marco de su proyecto educativo propio, en el que son protagonistas la tecnología, la imaginación, la creatividad y el liderazgo, entre otros aspectos, el Colegio Privado Engage ha traído a Majadahonda para impartir una charla a sus alumnos a Marco M. Muñoz, Senior Director Global Initiatives at MIT (Massachussets Institute of Technology), templo de la innovación tecnológica en el mundo, quien en un acto celebrado el 29 de noviembre en los Cines Zoco (con los que el centro ha llegado a un acuerdo para el uso de sus instalaciones), habló así a los estudiantes: "Los que cambian el mundo son los líderes. Yo les pido a todos ustedes que sean líderes, que estudien y se preparen muy bien de cara a lo que quieran ser para que puedan cambiar el mundo, y les pido también que lo que hagan sea por el bien de la humanidad".

"En el momento que tú haces algo, aprendes algo y lo puedes implementar y ponerlo al servicio de otros, es cuando te sientes mejor que nunca", aseveró Muñoz en una Conferencia en la que explicó el estratégico papel que el Massachussets Institute of Technology está desempeñando en nuestra sociedad global en el ámbito de la tecnología y el emprendimiento, y la importancia que la innovación, la creatividad y el liderazgo va a tener a ese respecto para los futuros profesionales, nuestros niños y jóvenes de hoy, a quienes les va a tocar responder a los desafíos de la imparable transformación del mundo a la que estamos asistiendo.

El líder del MIT comentó que en su centro trabajan con el lema "Mente y Manos", en referencia a que "tenemos que tener la capacidad de implementar todo lo que pensemos, es decir, si nosotros imaginamos algo, tenemos que tener la capacidad de hacerlo realidad y, si no lo ponemos en práctica, no debemos perder el tiempo pensándolo, pero si lo pensamos y lo podemos imaginar, seguramente lo podemos hacer", según subrayó, para preguntar seguidamente: "¿Por qué no hacemos cosas para ayudar a la humanidad en los ámbitos en los que parece imposible que se pueda hacer? Todo lo que piensen que es imposible seguramente se puede resolver", observó.

"Lo que da la riqueza a un país es la cabeza, el cerebro de todos ustedes, pero utilizándolo en beneficio de la humanidad, trabajando todos en grupo en distintas áreas de conocimiento. Lo que tienen ustedes que saber es que tienen la capacidad de resolver los problemas a los que se enfrentan", prosiguió Muñoz, quien enumeró las muchas y grandes contribuciones que el MIT ha realizado a la sociedad en general, destacando: "hemos ayudado a crear instituciones como la NASA porque era necesario ir al espacio, no podíamos quedarnos solo aquí en la Tierra, que es limitada, cuando nuestra capacidad, nuestra imaginación y nuestras ideas son mucho más grandes que la Tierra. Nosotros vivimos en un pequeño granito de arena, este granito representa nuestro planeta completo en el espacio, y no puede ser que todos nosotros dependamos de dicho granito. Teníamos la necesidad de ir a conocer otros planetas, conocer el espacio y conocer otros mundos para que en algún momento alguno de ustedes se vaya a vivir a Marte o a otro planeta que encontremos en alguna otra parte del espacio, y garantizar que el conocimiento, el pensamiento y la historia del ser humano se mantiene a perpetuidad".

Además de poner de manifiesto cómo el MIT trabaja de manera continua en su día a día con "innovación y emprendimiento", Marco Muñoz hizo hincapié en que lo más importante son los estudiantes del centro y sus ideas, que el MIT trata de hacer realidad: "Trabajamos sin ser dependientes de ninguna especialidad, lo que nos interesa es qué van a hacer los alumnos con la educación para ayudar al mundo y trabajar todos juntos en distintas áreas del conocimiento porque los problemas son más complejos que lo que una sola persona puede resolver. Por eso usemos la mayor parte de nuestra capacidad para estar en colaboración con otros seres humanos y ayudar a la humanidad", insistió el Senior Director Global Initiatives at MIT a los estudiantes del Colegio Privado Engage, a quienes impactó con su lenguaje directo y sencillo, adaptado al joven público al que se dirigió y al que logró motivar e ilusionar.

Acostumbrado a hablarles a sus alumnos del MIT, más mayores, y a adultos en múltiples actividades por el mundo, Muñoz confesó al término de la Conferencia: "esta es la charla más difícil que he impartido", logrando mantener de manera muy didáctica y amena la atención de los chicos y chicas que le escucharon admirados y que muy pronto le harán llegar a Boston una batería de preguntas y cuestiones que suscitó la actividad.

