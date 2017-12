La iniciativa PRIMA contará con casi 500 millones de euros para investigación e innovación en el área mediterránea

Las primeras convocatorias de proyectos de investigación e innovación se lanzarán en 2018

El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas y la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela han presentado en Madrid la iniciativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area). El programa contará con 494 millones de euros para desarrollar y aplicar soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles para la producción y suministro de alimentos y de agua en el Mediterráneo.

PRIMA agrupa a 11 países europeos (Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal) y a 8 países ribereños del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía). Cuenta además con el importante respaldo de la Unión Europea y está abierta a la participación de otros países interesados, especialmente de la Unión por el Mediterráneo y de los países asociados al programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020.

PRIMA cuenta con un presupuesto de 494 millones de euros para los próximos siete años, de los que España aportará 30 millones de euros.

En total, 274 millones de euros los aportarán los países participantes, mientras que la Unión Europea contribuirá con 220 millones adicionales.

PRIMA impulsará una ambiciosa agenda científica y de innovación para afrontar los retos relacionados con el agua y la alimentación en el Mediterráneo, enfocada en particular en los sistemas agrícolas sostenibles, la cadena de valor agroalimentario para el desarrollo local y la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Las primeras convocatorias de PRIMA se lanzarán a primeros de 2018 y estarán gestionadas por la Fundación PRIMA, ubicada en Barcelona. Las convocatorias estarán abiertas a consorcios de los países participantes.

Esta iniciativa internacional, sin precedentes en el ámbito de la cooperación euro-mediterránea, abre vías de colaboración entre los países en igualdad y beneficio mutuo con el objetivo de hacer frente a los grandes retos comunes en el Mediterráneo.

La presentación ha congregado a más de dos centenares de representantes de universidades, empresas, organismos públicos de investigación y otros agentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, así como representantes de otros países y organismos internacionales interesados en esta nueva estrategia de investigación.

Durante el acto de presentación se han realizado dos mesas redondas moderadas por el secretario general de Ciencia e Innovación, Juan María Vázquez y el director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, Francisco Marín en las que han repasado las fortalezas de esta iniciativa para afrontar a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico los retos comunes de los países mediterráneos.

PUBLICIDAD