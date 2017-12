Voluntarios Telefónica y Fundación Anar imparten talleres a padres, docentes y alumnos sobre uso responsable de internet

Cada 30 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciberseguridad, una cita en la que expertos de todo el mundo se unen para concienciar sobre el buen uso del entorno digital en el que vivimos. Conscientes de esta realidad y de la vulnerabilidad de los adolescentes en internet, más de 70 Voluntarios Telefónica, en colaboración con la Fundación ANAR, han celebrado 17 talleres de ciberseguridad en el instituto de secundaria IES Vega del Jarama (San Fernando de Henares, Madrid), para tratar con 425 jóvenes de 1º, 2º y 3º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y sus profesores, temáticas relacionadas con las amenazas a las que estos se enfrentan diariamente en el mundo digital

Los talleres se han basado en las problemáticas relacionadas con las tecnologías que los profesionales de la Fundación ANAR han detectado a través de su teléfono de atención inmediata para niños y adolescentes, como el ciberbullying (ciberacoso), la violencia de género, el grooming (práctica online de ciertos adultos para ganarse la confianza de un menor con fines de satisfacción sexual) o el sexting (enviar o reenviar fotos, videos o mensajes con contenido de sexo explícito desde un móvil), así como las autolesiones y trastornos de alimentación.

El Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes 900 20 20 10 y el Teléfono ANAR del Adulto y la Familia 600 50 51 52 atendieron en 2016 un total de 43.909 llamadas relacionadas con problemáticas asociadas a nuevas tecnologías. De ellas, 5.967 requirieron orientación especial de un psicólogo, un abogado o un trabajador social. "Se aprecia en los datos que hay un porcentaje muy importante de llamadas de intentos de suicido, ciberbullying y violencia de género; fenómenos que destacan por la gran frecuencia en que se producen" ha asegurado Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación ANAR.

En este sentido, los expertos de ElevenPaths, la unidad de Ciberseguridad de Telefónica, han recibido formación por parte de ANAR para poder impartir conjuntamente la actividad. Uno de los talleres ha estado dirigido exclusivamente a los padres, enfocado en las autolesiones e intentos de suicidio debido a un inquietante aumento de casos, fenómeno que se está convirtiendo en una preocupante tendencia entre los adolescentes según datos del Teléfono ANAR. "Queremos hacer un llamamiento a los legisladores con el fin de que regulen el acceso a los menores de edad a todos aquellos contenidos sobre la ideación e intento de suicidio, y las autolesiones a través de Internet" ha señalado el director de Programas de ANAR, Benjamín Ballesteros.

De los 16 talleres restantes, los de los cursos de 1º y 2º de la ESO han estado enfocados en ciberbullying y grooming y los de 3º de la ESO, en la violencia de género y el sexting. Los talleres han sido teórico-prácticos, con dinámicas en grupo, proyección de vídeos y test de autoevaluación. Los jóvenes, además, han recibido información sobre recomendaciones y responsabilidades legales.

Con esta actividad, el equipo de ElevenPaths ha puesto a disposición de la acción social su expertise en materia de ciberseguridad, de la mano de una fundación como ANAR, con 47 años de experiencia en la protección de la infancia. En este sentido, Carmen Morenés, responsable global del Programa Voluntarios Telefónica, ha explicado que "desde Voluntarios Telefónica desarrollamos iniciativas que fomenten la transparencia, la fiabilidad y la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías a través del Voluntariado Digital. Es destacable que una compañía digital como Telefónica ponga a disposición de los colectivos más vulnerables todo el conocimiento y experiencia profesional de sus empleados. En este caso, contamos con algunos de los mejores profesionales en ciberseguridad de España para sensibilizar y capacitar a los jóvenes que se están iniciando en el mundo de la tecnología con el objetivo de conseguir que su experiencia sea más segura y permita aprovechar todo el potencial que esta ofrece".

Pablo San Emeterio, CSA (Chief Security Ambassador) y analista de Innovación de ElevenPaths, la unidad de Ciberseguridad de Telefónica, ha explicado que la realización de jornadas como ésta "son importantes porque hay jóvenes que aún no están concienciados sobre la importancia de la privacidad en internet y muchos mayores de 14 años no son conscientes siquiera de su responsabilidad". En este sentido, el experto comenta que hacen hincapié con los chicos en que "no participen en acosos por internet y que no se queden mirando, porque eso le da más poder al que acosa. El acoso es lo que les más preocupa a los jóvenes, así como el tema de la violencia de género a las chicas. Les decimos que traten de tapar las cámaras de los ordenadores, que no se conecten alegremente a los wifis públicos, que no compartan fotos desnudas por mensajería sobre todo con personas que no conozcan ".

