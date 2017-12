Stephen Heppell, Presidente de New Media Environments: "La educación a nivel mundial falla a sus 'consumidores' de manera abyecta"

Es profesor de la Universidad de Bournemouth y uno de los más importantes investigadores en materia de educación. Stephen Heppell es conocido como el experto que puso la "C" de Comunicación a las Tecnologías de la Información.

¿A dónde debería ir el cambio del modelo educativo? ¿Hacia dónde va la educación?

Cuando miro alrededor del mundo veo que la mayoría de los gobiernos buscan cambiar la educación. Pero cuando algunos buscan redescubrir ayer de forma más barata, otros piden pasar al mañana, pero más rápido. El primer grupo considera que la educación es un costo a mitigar, este último grupo considera que la educación es una inversión que debe buscarse. En realidad, tres décadas como profesor, con algunos proyectos grandes y exitosos, me convencen de que ambos están equivocados; podemos tener mañana, pero más barato Y más rápido!

¿Cómo será, el aula en el futuro?

El aprendizaje es una parte fundamental de nuestra evolución, de lo que nos hace humanos. Pero en este momento, con más de 2 mil millones de niños en la Tierra, podemos ver que para muchos no hay un sistema educativo efectivo que les permita llegar a 18 o más. Para la mitad que sí tiene un sistema así, alrededor de la mitad de ellos tiene una experiencia menos satisfactoria: hay mucha intimidación, por ejemplo. Eso deja solo a un cuarto de los 2 mil millones más niños que tienen una buena experiencia de educación, pero en la práctica a través de exámenes, selección u otras aberraciones de la organización, etiquetamos a la mitad de ellos como fracasados. No puedo pensar en otra industria que le falle a sus consumidores tan abyectamente. Por lo tanto, podemos estar seguros de que en el futuro las cosas serán diferentes.

¿Cómo debe ser el plan de estudios para adaptar la educación a las necesidades de hoy?

La nueva tecnología trae la promesa de aprendizaje automático y computadoras muy inteligentes. Las personas pueden vivir y prosperar junto con las computadoras inteligentes, pero solo si nos complementamos entre nosotros. Las computadoras son muy, muy buenas en los sistemas basados ??en reglas, en el recuerdo, el procesamiento por lotes, las instrucciones de secuenciación, la consistencia y la repetición. Las personas son extremadamente buenas en la colaboración, en el ingenio y la creatividad, la resolución de problemas, la curiosidad, los desafíos nuevos, la diversión, la aventura y la comprensión profunda. Sin embargo, por varias razones, los niños en las escuelas se ven obligados a hacer las reglas y recordar la lista, mientras que el conjunto de colaboración y lúdico está cada vez más ausente. Si vamos a adaptarnos a las necesidades de hoy y de mañana, como padres, ciudadanos, empleados, emprendedores y más, entonces el plan de estudios debe abarcar y mejorar las cosas que las personas son buenas, no las cosas que las computadoras harán mejor. Cualquier cosa menos sería una traición.

¿En qué lugar está el contenido de la educación formal, la instrucción teórica o directa ... el conocimiento?

La gente siempre necesitará una comprensión profunda. Si no entiendes la física detrás de los Qubits de hoy y los Bits de ayer, entonces no jugar con las computadoras de hoy te ayudará a prepararte para el Quantum Computing del mañana. Pero para adquirir una comprensión profunda, necesitamos aprovechar todo lo que sabemos sobre los procesos cognitivos. Rara vez vería la instrucción directa como la estrategia principal, aunque tendrá un lugar. Una verdad incómoda de observar sería observar el papel de los primeros años en permitir que cada niño alcance su mejor potencial. La desigualdad social sustancial no es solo injusta, es neuralmente dañina. La educación formal también debe traer equidad o perderemos tanto potencial valioso.

¿Qué le dirías a un profesor interesado y dispuesto a eliminar las clases teóricas?

La teoría importa. La teoría del aprendizaje también es importante para los profesores y los alumnos. Necesitamos mirar la ciencia del aprendizaje y usarla para mejorar el aprendizaje. Al igual que con el deporte, la acumulación de ganancias marginales produce el mejor rendimiento. Todo importa, desde los niveles de luz y temperatura, hasta las pistas y pistas proporcionadas por la zonificación del diseño del espacio de aprendizaje. Si el espacio de aprendizaje tiene espacios distintos para la colaboración, la presentación, la investigación, la lectura y la reflexión, entonces los estudiantes comprenderán mejor que estas actividades son todas importantes para su aprendizaje. Si la sala solo se presenta simplemente para la instrucción directa, para la enseñanza frontal completa, entonces los niños se ven privados de la oportunidad metacognitiva de reflexionar sobre su propio mejor aprendizaje.

¿Cómo crees que los maestros deberían estar preparados?

Para los maestros, aprender sobre la enseñanza y el aprendizaje sin sus alumnos, los niños, ser una parte central del proceso sería una locura. Hace algunos años, después de que le pedimos a un grupo de niños que cambiaran sus espacios de aprendizaje (con éxito), uno de ellos me dijo "He estado en siete escuelas en mi vida. Esta fue la primera vez que alguien me preguntó cómo podría ser mejor. , pero siempre lo he sabido ".

¿Cuáles son las principales habilidades que deben cumplir los docentes del siglo XXI?

Es un poco tarde para hablar del siglo XXI: ¡ya estamos a casi un quinto del camino! Pero, por encima de todo, los profesores de hoy y de mañana deberían agregar diversidad a su enfoque. Estamos compitiendo contra muchos canales para llamar la atención de nuestros niños y necesitamos diversos enfoques para mantener su compromiso. Cada escuela es diferente, cada día escolar es diferente; por ejemplo, una escuela en un día ventoso es una excepción

Trayectoria: Desde 2001, CEO de Heppell.net. Profesor de la Cátedra Felipe Segovia de Innovación en el Aprendizaje de la Universidad Camilo José Cela. Profesor de la Cátedra de Entornos de Nuevos Medios, Centro de Excelencia en la Práctica de Medios, Universidad de Bournemouth. Presidente ejecutivo de Posibilidades de Aprendizaje + desde 2010.

