Estudiar en la UNED mejora la empleabilidad de sus alumnos

La tasa de paro de los egresados por la UNED descendió un 31'4 por ciento a los dos años de haber obtenido su titulación

El Observatorio de Empleabilidad y Empleo de la UNED, perteneciente al Centro de Orientación y Empleo de la universidad (COIE), ha elaborado su primer Informe sobre la Situación Laboral y Empleabilidad de los titulados de Grado y Máster de la UNED a los dos años de finalizar la titulación, y lo ha hecho además adaptándose a las características esenciales de sus estudiantes, que difieren totalmente de las de los estudiantes de las universidades presenciales. Tal y como señala el propio informe, mientras que en este tipo de centros sólo el 15% de sus egresados de Máster y Grado tienen más de 30 años, en la UNED este colectivo supone el 78%; como consecuencia directa de ello, un alto porcentaje de estudiantes ya cuenta con una dilatada experiencia formativa y laboral al comenzar sus estudios y tan sólo el 26% se encuentran buscando su primer empleo, hecho que justifica también que la motivación principal a la hora de elegir su formación sea ascender en la profesión y no acceder a su primera experiencia laboral.

El informe aporta datos en torno a cuatro dimensiones. Por un lado el perfil de los estudiantes de Grado y Postgrado de la UNED; por otro, su situación laboral y los cambios producidos en ella; en tercer lugar, la adecuación del empleo a la formación del alumno y, finalmente, la utilidad e influencia de los estudios para mejorar la empleabilidad.

Dos de los datos más significativos se encuentran en el segundo punto, pues al estudiar la evolución de la situación laboral en los diferentes momentos medidos –al inicio de la titulación, al finalizar la misma y dos años después de haber obtenido el título- se observa que hay una importante variación en la situación de los titulados que trabajan, pues pasan del 70'7% al finalizar los estudios al 80'8% dos años después. Este incremento viene producido porque dos tercios han mantenido la posición de ocupados y porque un 16% de los que no trabajaban al finalizar sí lo hacían dos años después. Los datos globales permiten extraer uno de los indicadores clave para medir la empleabilidad de la UNED: el 56'03% de los estudiantes que no trabajaban al finalizar la titulación pasaron a estar ocupados dos años después. "Es decir", explica Nuria Manzano, directora del COIE y responsable del Observatorio, "más de la mitad de los titulados que al finalizar sus estudios en la UNED no tenían trabajo, sí se encontraban trabajando dos años después".

En la misma línea, destaca la evolución de la tasa de paro medida en el estudio y que se sitúa en el 15'9% al finalizar los estudios y en el 10'9% dos años después. Esto supone que la tasa de paro se redujo en dos años en un 31'4%, "un dato alentador y positivo de la situación laboral de los titulados de la UNED", tal y como recalca Manzano, "que está directamente relacionado con la capacidad de los estudios cursados en la UNED para influir positivamente en la situación laboral y en la utilidad de la titulación realizada para mejorar el perfil de los estudiantes en el mercado laboral".

Perfil UNED

La responsable del Observatorio en el momento de elaboración del informe, Nuria Manzano, destaca en relación al informe que "era necesario desarrollar un sistema de seguimiento de la inserción laboral y la empleabilidad que nos permitiera disponer de indicadores combinados específicos para una universidad a distancia y para un perfil de estudiante como el nuestro. Los datos que hemos obtenido son útiles no sólo para responder mejor a los marcadores de las instancias externas, sino también para conocer mejor la realidad sociolaboral de nuestros egresados y poder adaptar nuestra oferta a ellos".

Por su parte, el rector de la UNED, Alejandro Tiana, refuerza el trabajo del Observatorio enmarcándolo en los objetivos establecidos en el marco de las Orientaciones Estratégicas de la UNED para los periodos 2014-2018 y 2018-2021. "La mejora de la atención al estudiante y la reafirmación de la misión social de nuestra universidad", ha señalado, "se concretan en el compromiso de ofrecer de forma transparente estadísticas e indicadores sobre la situación laboral de los estudiantes y el de potenciar su empleabilidad".

PUBLICIDAD