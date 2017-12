Toma de posesión de Pablo Campos como Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España

El profesor ordinario de Composición Arquitectónica de la Universidad CEU San Pablo, Pablo Campos Calvo-Sotelo, ha tomado posesión como Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España en una ceremonia celebrada ayer en el Salón de Actos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su discurso se tituló 'La contribución de la Arquitectura a la formación humana en la Universidad' y le contestó, en nombre de la Real Academia de Doctores de España, Rosa Garcerán Piqueras. Al finalizar la toma de posesión, el presidente de la Real Academia de Doctores de España, Jesús Álvarez Fernández-Represa, leyó un mensaje de felicitación al nuevo Académico, y de apoyo a la Real Academia que envió desde la Casa Real S.M. el Rey Juan Carlos. El pasado 14 de junio, el pleno de Académicos de Número aprobó su elección en la Sección 9ª Arquitectura y Bellas Artes (Medalla número 59)

Pablo Campos Calvo-Sotelo es director del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad CEU San Pablo y coordinador del Programa de Doctorado 'Composición, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo' (CEINDO). Doctor Arquitecto (Universidad Politécnica de Madrid, 1997), y Doctor en Educación (Universidad de Salamanca, 2017).

Ha pronunciado más de 170 conferencias en numerosos Centros en Europa, EE.UU., Latinoamérica y Asia. En materia de Doctorado, participa en la dirección de 14 Tesis Doctorales, dentro y fuera de España, la gran mayoría centradas en la Arquitectura de la Educación. Asimismo, ha colaborado en 15 Proyectos/trabajos de Investigación, centrados en el tema de los espacios físicos de la Educación. Además, tiene 3 sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI. Ha escrito más de 50 artículos en revistas especializadas, así como12 libros y 8 capítulos sobre Arquitectura universitaria, en editoriales nacionales e internacionales.

Como reconocimiento a su labor innovadora, en 2013 recibió el 2º Premio de Innovación Docente CEU por el Proyecto: 'Arquitectura y Música – espacio/melodía – edificio/piano'; en 2015, el 3º, por su Proyecto 'Arquitectura y Cine. Creatividad transversal entre composición arquitectónica y narrativa audiovisual'.

Autor del concepto de "Campus Didáctico" para la innovación de los campus universitarios, ha asesorado del Ministerio de Educación de España, así como a la OCDE.

Desde 1993 ha realizado numerosos proyectos para Universidades: "Campus universitario en Estepona-U.P. Salamanca" (1993); Campus Universidad de La Rioja (1999); "Cartagena-Ciudad del Saber" (2000); "Proyecto Universitario-olímpico-Madrid 2012" (2001); Campus Sostenible en Madrid (3º Premio y Merit Award Innovative Schools, EE.UU. 2008); edificio I+D+i, Centro Nacional Láser, Universidad de Salamanca (2006); diseño para los Campus de las Universidades de Alcalá (2008), La Laguna (2008), A Coruña (2009), Misratah University (Libya 2008); Autónoma de Madrid (2009), Girona (2012), Málaga (2012), Castilla-La Mancha (2016), y el diseño para el Campus de la Universidad Nacional de Educación (Ecuador, 2014). Algunos de sus proyectos han sido expuestos en eventos internacionales, como: Exposición itinerante 'Architecture in Blue' (Universidad de Yale, Universidad de Sttutgart, 1989); Premios "The Building Exchange-BEX" Reino Unido (2008), e International Exhibition College-Designer (School Designer, EE.UU.) (2010). El proyecto del Campus de Villamayor (Universidad de Salamanca), mereció en 2005 el "Honor Award" (1° Premio Internacional de Arquitectura Educativa) de "Designshare–International Forum for Innovative Schools". (Nueva York, Minneapolis, EE.UU.).

En 2012, recibió el galardón internacional 'Education Leadership Award' del organismo World Education Congress (India), por su contribución innovadora a la Educación, a escala internacional.

