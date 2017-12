Dos investigadores del Departamento de Economia y Empresa de la UPF recibirán más de un millón de euros de la UE para consolidar su investigación

Libertad González y Gaël Le Mens, profesores del Departamento de Economía y Empresa de la UPF, recibirán ayudas de la Unión Europea para llevar a cabo, respectivamente, y durante cinco años, los proyectos "The Causal Effect of Public Policy and Income on Child Health and Human Capital" y "The Implications of Selective Information Sampling for Individual and Collective Judgments", dotados ambos con más de un millón de euros

Forman parte del total de 329 ayudas otorgadas por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) dentro de la convocatoria Consolidator Grants 2017, en el marco del programa de investigación e innovación de la UE Horizonte 2020. Con un financiación global de 630 millones de euros, estas ayudas se conceden a los mejores investigadores de Europa para llevar a cabo proyectos que pueden tener un gran impacto en la ciencia y más allá, con la voluntad de impulsar la excelencia científica y la competitividad.

Los dos profesores de la Pompeu Fabra, también vinculados a la Barcelona GSE, y uno de ellos (Gaël Le Mens) a la Barcelona School of Management (UPF-BSM), se encuentran entre los ocho investigadores de universidades y centros de investigación de Cataluña y los trece del estado español que recibirán estas ayudas. Con ellas, podrán profundizar en sus estudios y desarrollar por iniciativa propia sus ideas más osadas, siempre con el objetivo final de mejorar la vida de los ciudadanos europeos.

Cómo las políticas públicas pueden afectar al desarrollo infantil

Estudios recientes han documentado que una serie de impactos (shocks) e intervenciones tempranas (prenatales y postnatales) en el ámbito de las políticas públicas pueden tener efectos importantes sobre la formación del capital humano a largo plazo (por ejemplo, sobre la salud o en los salarios). Este será el marco de la investigación de Libertad González, financiada con cerca de 1,4 millones de euros, que hará hincapié en los años que van entre la primera infancia y la edad adulta, una etapa poco estudiada hasta ahora. Analizar los efectos de estos impactos, comparar los efectos en función del tipo de impacto y de intervención en diferentes edades, o indagar cuál es la manera más rentable para mejorar los resultados futuros para los niños, serán aspectos nucleares de su investigación.

La profesora González se servirá de varios experimentos naturales hechos en España, para los que hay datos administrativos de alta calidad, disponibles durante los últimos 35 años, como los registros hospitalarios, o las notas escolares. Estos datos se tratarán a partir de las técnicas econométricas de última generación, combinadas con muestras muy extensas, que permitirán evaluar los efectos causales de una serie de políticas públicas y su impacto en el desarrollo infantil.

Los impactos que considerará serán los que afectan a los recursos materiales del hogar (como una prestación para la madre); el tiempo de dedicación del padre (si tiene permiso subvencionado, por ejemplo); los tratamientos médicos alrededor del nacimiento; la disponibilidad de servicios de planificación familiar (acceso al aborto, etc.) y los impactos agregados de la demanda en diferentes sectores económicos.

Los patrones de consumo de la información conforman creencias y actitudes

El proyecto de Gaël Le Mens, dotado con una ayuda de cerca de 1,2 millones euros, estudiará los mecanismos que conducen a la actual polarización de las actitudes de los grupos sociales, lo que ha producido el ascenso del nacionalismo o de las ideologías populistas. El estudio del profesor Le Mens combinará conocimientos de psicología, sociología y economía para entender cómo la manera de elegir la información conforma creencias y actitudes. Este proyecto encaja en el momento actual, en que los medios de comunicación social están transformando rápidamente la forma en la que la gente accede a la información.

Los medios sociales facilitan que la gente esté más expuesta a fuentes de noticias que coincidan con sus opiniones, y por otro lado, permiten eludir muy fácilmente cualquier información que las cuestione o en contrario. Gaël Le Mens explicará la forma en que los patrones de consumo de la información facilitados por los nuevos medios de comunicación social afectan estas actitudes individuales y colectivas. Los resultados ayudarán a comprender fenómenos que van desde el impacto de las noticias falsas hasta la persistencia de estereotipos negativos sobre los diversos grupos sociales.

