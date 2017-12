Las habilidades profesionales más buscadas: de creatividad e iniciativa a saber trabajar en equipo

El 65% de los españoles cree que existe una carencia de capacidades en el mercado laboral, según indica el estudio Carencias de Capacidades 2017, elaborado entre más de 1.000 profesionales españoles por Udemy, plataforma de formación para aprender y enseñar en línea.

Sin embargo, llama la atención que solo el 57% de los que reconoce este déficit piensa que esta carencia de capacidades les afecta directamente. De hecho, según el primer barómetro de empleabilidad y empleo de los universitarios que ha realizado la Crue y la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria, con la colaboración de la Fundación la Caixa, los egresados creen que la universidad les ha aportado poco en cuestiones relacionadas con el proceso de búsqueda de empleo, tales como la capacidad para diseñar un plan activo de búsqueda, la elaboración de un curriculum vitae o la preparación para una entrevista de trabajo; aunque les ha ayudado a reconocer las propias fortalezas y debilidades para la búsqueda de empleo.

Formación extraescolar

Por esta razón, las universidades españolas se están poniendo las pilas para ofrecer una formación "extraescolar" a través de seminarios, jornadas y charlas donde aprender a hacer networking, oratoria, liderazgo, etc. Hasta el momento, el curriculo escolar solo se formaba con contenidos académicos.

Ahora, un alto porcentaje de gerentes de diferentes empresas dice que los candidatos de hoy en día no son capaces de pensar de forma crítica o creativa, resolver problemas o escribir correctamente.También, el informe de la SSIR (Standford Social Innovation Review) publicado recientemente, Educating a New Generation of Entrepreneurial Leaders, alerta de esa carencia de formación por parte de las instituciones educativas en liderazgo, cooperación, empatía, inteligencia social y emocional.

Volviendo al estudio inicial, los grupos más preocupados por esta brecha de capacidades son la Generación X (desde los 36 hasta los 52 años) y los Millennials (desde los 18 hasta los 35 años) con un 52% y 40%, respectivamente.

Asimismo, el informe aboga por la formación para mejorar la competitividad. Las capacidades más valoradas hoy en día por los españoles son: habilidades interpersonales (54%), habilidades de comunicación (52%) y creatividad (51%). Mientras que las habilidades de productividad (gestión de tiempos, priorización, etc.) y las habilidades sociales (espíritu de equipo, resolución de problemas, comunicación, etc.) son vistas como las áreas principales para avanzar en sus carreras profesionales para tener un nuevo puesto de trabajo o crecer profesionalmente.

Además, se destaca que los españoles se decantan por los cursos online (30%) para mejorar las capacidades profesionales, seguido de los cursos intensivos o talleres especializados (26%), programas ofrecidos por las empresas (25%), cursos tradicionales (15%) y libros (4%).

Nuevas tecnologías

Asimismo, en el último informe elaborado por la red social profesional LinkedIn, publicado en 2016, resaltaba que entre las habilidades más demandadas por las empresas están aquellas directamente relacionadas con las nuevas tecnologías: Cloud Computing, Web Architecture and Development Framework, SEO y SEM, User Interface Design, entre otros, son algunos de los conocimientos que más se solicitan en el actual mercado laboral.

En este mismo ámbito, las habilidades que serán más demandadas son el critical thinking, empatía y negociación. También, los headhunters y los directivos de recursos humanos ven como algo muy positivo aprender a evolucionar y a adaptarse.

Otras habilidades detectadas por los reclutadores, muy necesarias hoy, y que no cuentan con ellas son: soltura en la redacción, habilidad para hablar en público y comunicarse adecuadamente, análisis de datos, uso de software específico, conocimientos de matemáticas, conocimientos de diseño, programación informática, conocimientos de lenguas extranjeras y de marketing.

