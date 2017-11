Jóvenes emprendedores del grado LEINN ganan la "Startup Competition" del New York Summit

El equipo liderado por Rafa Muñoz De la Espada y Nacho Bastarrica, ambos jóvenes emprendedores del grado LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación) de Teamlabs en Madrid, han resultado ganadores con su proyecto Paraná Skateboards de la Startup Competition del New York Summit en la categoría de "Mejor proyecto tecnológico", una competición dirigida a las startups más innovadoras en el marco del "New York Summit", el mayor evento sobre liderazgo e innovación de habla hispana celebrado en New York los días 27 y 28 de noviembre, y organizado por Hispanic-American College

El premio, entregado anoche, en el marco de los NY Awards 2017, en el Hotel Grace Room Mate de New York, está dotado con 2.000 euros, así como mentoring del Hispanic-American College y acceso a su red de inversores.

Paraná Skateboards es una startup que fusiona el mundo del skate y el Street art. Es una de las pocas marcas del mundo que graban sus tablas de skate, diseñadas por artistas, con una cortadora láser. Actualmente, fabrican en el FabLab de Teamlabs y venden a través de su tienda online. Durante su estancia en New York, el equipo de Paraná Skateboards realizará su propia competición de skate para dar a conocer su marca. A su regreso a Madrid, participarán en "Teamlabs Project Fair", un showroom que tendrá lugar el 15 de diciembre en el campus urbano de Teamlabs donde se mostrarán todos los proyectos que han surgido en este laboratorio de aprendizaje.

