El MBA de EAE sube 50 puestos en el Ranking mundial de QS

El MBA en modalidad Full Time de EAE Business School (www.eae.es) ha sido destacado entre los 65 mejores de Europa y 200 del mundo, en el ranking QS Global MBA 2018. El MBA asciende 15 y 50 posiciones, respectivamente, y se coloca como uno de los mejores del mundo

Además, QS ha reconocido por primera vez al Máster en Project Management y Máster en Bolsa y Mercados Financieros de la Escuela entre los 100 mejores del mundo de las áreas de Project Management y Stock Market and Financial Markets.

LOS MBA DE EAE, ENTRE LOS MEJORES DE EUROPA Y DEL MUNDO

QS Global MBA rankings posiciona los MBA de EAE Business School en el rango 151-200 de las 232 escuelas evaluadas mientras que, en el ranking correspondiente a las escuelas de negocios europeas, los MBA de EAE ocupan el rango 49-65 de un total de 70 instituciones evaluadas en esta edición.

Este ranking señala como valores destacados del MBA de EAE la paridad de su alumnado y profesorado, además de su carácter internacional ya que los alumnos proceden de distintos países como Argentina, Brasil, China, Colombia, Francia, Alemania, India, México, Rusia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Otro valor que QS ha puesto de relieve es el retorno económico de la inversión que se realiza en el máster.

El MBA de EAE es uno de los programas directivos con mayor tradición en España, con 50 años de historia. Así, los programas MBA Full Time, International MBA, International MBA - Madrid Shanghái e International MBA - Barcelona Nueva York están entre los MBA más reputados a nivel mundial y europeo en relación a la empleabilidad que ofrecen a sus alumnos. El MBA de EAE da la opción de realizar una estancia residencial de dos semanas de duración en Pace University (New York) o en Shangai University y sus asignaturas son impartidas por directivos de empresa y profesores de universidades y escuelas de negocios partners de EAE, valores que acentúan su internacionalización que ha sido destacada en el ranking.

En las primeras posiciones del ranking global de QS, se sitúan Harvard Business School, INSEAD (Francia), HEC París (Francia), Stanford Graduate School of Business (Estados Unidos) y London Business School (Reino Unido). En Europa, el ranking está liderado por INSEAD (Francia), HEC París (Francia), London Business School (Reino Unido), Said Business School- University of Oxford (Reino Unido) y IE Business School (España).

La metodología del ranking es una de las más exigentes del sector ya que, para su elaboración, QS realiza dos encuestas. En la primera se pregunta a 12.125 recruiters, headhunters y empleadores de profesionales (que tienen un MBA) de todo el mundo, que proporcionan información sobre cuáles son los mejores programas MBA en términos de empleabilidad. La segunda se lleva a cabo entre 76.798 académicos, entre ellos 8.376 expertos en las áreas de negocios y management, que aportan información sobre qué escuelas de negocios producen la mejor investigación académica. El ranking de QS es uno de los más prestigiosos junto con el de Forbes, Financial Times y The Economist.

RANKING QS POR PROGRAMA

QS ha reconocido por primera vez en su historia a dos programas de EAE School entre los cien mejores del mundo de sus áreas, concretamente en las de Project Management y Stock Market and Financial Markets. En el ranking de Management, el Máster en Project Management de EAE ha conseguido la posición 87 de un total de 121 escuelas participantes en esta edición, mientras que el Máster en Bolsa y Mercados Financieros ha obtenido la posición 100 de las 131 que han sido consideradas para la ocasión.

Los autores ponen en valor la fortaleza de los programas de EAE con respecto al indicador Value for Money, que analiza el retorno de la inversión y el período de recuperación promedio posterior a la graduación. Además, QS destaca su diversidad que hace referencia al porcentaje mujeres entre estudiantes y profesores, y el porcentaje de profesores y alumnos internacionales.

