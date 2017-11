Los masters de Finanzas y Management de ESADE, tercero y sexto del mundo, respectivamente, según el QS World University Ranking

Es la primera vez que este ranking, elaborado por los portales TopUniversities y TopMBA, incluye la categoría de Master in Sciences of Finance y Master in International Management, donde ESADE aterriza directamente en el top 10

Los masters de Finanzas y Management de ESADE se han colocado como tercero y sexto del mundo, respectivamente, en el QS World University Rankings by Subject 2018. Esta clasificación, elaborada por los portales TopUniversities y TopMBA, ha incluido por primera vez las categorías de Master in Sciences of Finance y Master in International Management, donde ESADE aterriza directamente en el Top 10 y se sitúa, además, como la primera escuela de negocios española.

Los Master of Finance y Master in International Management forman parte de la oferta de programas Master of Science o MSc, que ESADE comenzó a impartir en 2007. Hoy, una década después, esta escuela de negocios ha sido testigo del aumento del interés por estos títulos y ya son 540 alumnos los matriculados en ellos, un 20% más que hace apenas un año. A lo largo de este tiempo, la oferta de ESADE en estudios MSc se ha ido incrementando y, además de los programas reconocidos por QS World University Rankings 2018, entre los diez mejores del mundo, ESADE también imparte el MSc in Marketing, el MSc in Innovation and Entrepreneurship, y el MSc In Global Strategic Management.

Para Josep Franch, decano de ESADE Business School, alcanzar el top 10 de un ranking como éste es fruto "del compromiso y la apuesta constante de la escuela por la innovación, el talento, el impacto social y la excelencia". Un reconocimiento que supone un impulso para "hacer frente a los retos y las oportunidades de futuro, entre los que destacan la forma en que la inteligencia artificial afectará a los procesos educativos y al mundo laboral". "Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia educativa innovadora, singular y transformadora", ha concluido Franch.

PUBLICIDAD