Las subvenciones por alumno de colegios concertados caen un 5,3% en cinco años y las cuotas familiares suben un 19,2%

Las subvenciones pçublicas por alumno de centros educativos no universitarios concertados ha caído un 5,3% del 2009-2010 al 2014-2015, hasta los 2.726 euros, mientras que las cuotas familiares suben un 19,2%, según la 'Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada', publicada este miércoles 28 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La enseñanza privada no universitaria comprende centros concertados -poseen al menos un aula concertada- y no concertados -ningún aula concertada-. La encuesta indica que los ingresos corrientes que percibieron el conjunto de centros privados en el curso 2014-2015 se situaron en los 4.138 euros por alumno. En los centros concertados, esta cifra descendió un 0,4% mientras que en los no concertados aumentó un 6,4% respecto al curso 2009-2010.

Asimismo, el informe apunta que los gastos corrientes en 2014-2015 por alumno alcanzaron los 3.993 euros, un 2,4% más que en el curso 2009-2010: En centros concertados fueron de 3.843 euros por alumno, un 1% más que cinco curso antes y en los privados de 4.665 euros, un 8,1% más.

En cuanto a las retribuciones por alumno de profesorado de enseñanza reglada registraron en los centros concertados una disminución del 2,9% y se situaron en los 2.504 euros, mientras que en los privados aumentaron un 5,6%, hasta los los 2.050 euros por alumno.

La aportación pública en los colegios concertados fue del 69,2%, seis puntos porcentuales menos que en 2009-2010 y el ingreso aportado por las familias fue el 17,5% del total para actividades docentes y el 10,5% para servicios complementarios frente al 13,7% y 9,7% de 2009-2010, respectivamente.

En los centros concertados se destinó el 76,2% de los fondos a retribuciones de personal y el 23,8% restante a gastos en bienes y servicios. En los privados, el 59,9% se dedicó a gastosde personal y el 40,1% a bienes y servicios.

COMEDOR Y TRANSPORTE

Los hogares abonaron por los servicios complementarios ofertados 1.310,5 millones de euros en elcurso 2014-2015. De esta cifra, el 76,5% correspondió al comedor, el 8,6% al transporte, el 2,4% al cuidado de niños antes o después del horario escolar, el 1,8% a la residencia y el 10% a otros servicios --tupper escolar, gabinete psicopedagógico, enfermería, bar, cine, entre otros--.

El servicio de comedor fue el más demandado, con el 32,4% de los alumnos de los centros concertados y del 60,3% de los privados. En el curso 2009-2010 estos porcentajes fueron del 29,8% y 60,9% respectivamente. Los hogares abonaron 998 euros por usuario de comedor en centros concertados y 1.036 euros en los privados.

RESULTADOS CORRIENTES

En cuanto a los resultados corrientes (ingresos menos gastos), los concertados obtuvieron un resultado de 95 euros por alumno (un 36,2% menos que en la anterior encuesta) y sus aulas concertadas generaron unos resultados corrientes positivos de 108 euros por alumno, mientras que las aulas no concertadas presentaron resultados negativos de 129 euros por alumno.

Por su parte, los centros privados presentaron superávits en todos los niveles educativos en el curso 2014-2015, con unos resultados corrientes de 369 euros por alumno, un 10,9% menos que cinco cursos antes.

PAÍS VASCO, LA QUE DA MÁS FINANCIACIÓN POR ALUMNO

La financiación pública por alumno concertado alcanzó las mayores cotas en País Vasco (3.602 euros) y Navarra (3.287 euros) y los niveles más bajos se registraron en Canarias (2.308 euros) y en la ciudad autónoma Melilla (2.419 euros).

Los mayores porcentajes de aportación pública en 2014-2015 respecto al total de ingresos corrientes se registraron en las ciudades autónomas de Ceuta (un 93,6%) y Melilla (un 80,1%), mientras que los niveles más bajos se dieron en Comunidad de Madrid (38,1%) y Canarias (39,1%).

Las comunidades con mayores porcentajes de cuotas de alumnos respecto al total de ingresos corrientes fueron la Comunidad de Madrid (el 58,6% de los ingresos corrientes, 2.715 euros por alumno), Canarias (el 56,8%, 2.122 euros) y Cataluña (el 48,6%, 2.475 euros).

Por el contrario, presentaron menores proporciones de cuotas abonadas por los hogares Extremadura (el 17,3% de los ingresos, 490 euros por alumno) y las ciudades autónomas de Melilla (el 13,7%, 380 euros) y Ceuta (el 6,1%, 172 euros).

UNIVERSIDADES PRIVADAS

El número de alumnos universitarios creció un 33,6% en el curso 2014-2015 respecto al 2009-2010, hasta los 341.924. Por niveles, destacan las matriculaciones en másteres y doctorados, que se duplicaron en este periodo, ya que han pasado de las 18.993 a las 57.078.

Desde el punto de vista de los hogares, la educación privada universitaria supuso un coste medio de 5.402 euros para estudios de grado, de 7.828 euros para másteres y doctorados y de 2.889 para estudios propios. Las cuotas de los grados aumentaron en 843 euros por alumno y los másteres y doctorados en 553 euros. Por el contrario, las de los estudios propios bajaron en 1.326 euros por alumno.

Por comunidades autónomas, la enseñanza privada universitaria se concentró en Comunidad de Madrid y Cataluña. Lo mismo sucedió con el volumen total de ingresos --del 36,0% y 25,3%, respectivamente-- y de gastos --33,9% y 27,1%--.

PUBLICIDAD