ESADE y Singularity University lanzan un nuevo programa ejecutivo para liderar la transformación empresarial

En un mundo pre-VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), las empresas lograban tomar sus decisiones financieras realizando una extrapolación del pasado, porque el contexto empresarial evolucionaba siguiendo una función lineal. Hoy, el contexto de los negocios está cambiando radicalmente, los nuevos actores son ahora la norma e incluso actores de otros sectores constituyen una nueva amenaza. Para afrontar este nuevo contexto, ESADE y Singularity University (SU), la comunidad de innovación y aprendizaje global fundada por la NASA y por Google, han lanzado un programa conjunto para proporcionar a los ejecutivos inspiración y las herramientas necesarias para liderar la transformación de sus empresas. El nuevo programa, denominado Journey to Business Transformation, considera la realidad virtual, la inteligencia artificial, la robótica, los big data, la impresión 3D y la biología digital como las tecnologías que redefinirán las reglas y los modelos de negocio de numerosos sectores en el futuro próximo

The Journey to Business Transformation es una experiencia de aprendizaje inmersiva, de 5 días de duración, que se imparte parcialmente en la Singularity University, ubicada en el Parque de Investigación de la NASA en Mountain View, el epicentro global de las tecnologías exponenciales. La primera edición se realizará del 22 al 26 de enero de 2018 y contará con la participación de profesores de la Singularity University, ESADE y el Aspen Institute, ponentes de empresas y start-ups, e inversores de capital riesgo de Silicon Valley.

Una hoja de ruta sobre cómo abordar la disrupción y transformar las empresas

Según Iván Bofarull, director de Insights & New Strategic Initiatives de ESADE, "hoy en día, la mayoría de empresas no sabe adaptarse a una nueva realidad que requiere desarrollar una capacidad de aprendizaje continuo. Los altos ejecutivos están apostando por innovaciones y proyectos insólitos, denominados moon shots, pero muy a menudo no logran lanzar e implantar estos proyectos en sus organizaciones. Sin embargo, es la aplicación de estos moon shots en beneficio de nuestra empresa lo que permitirá su evolución hacia una organización transformada. El nuevo programa de ESADE y la SU proporcionará a los ejecutivos las herramientas necesarias para abordar estas cuestiones."

The Journey to Business Transformation ofrecerá a sus participantes nuevos marcos para la innovación y para la economía exponencial, una inmersión en las tecnologías exponenciales más relevantes y nuevas conexiones con emprendedores, ejecutivos e inversores de riesgo de Silicon Valley. También les proporcionará una hoja de ruta práctica sobre cómo abordar la disrupción, así como la oportunidad de pertenecer a las comunidades universitarias de ESADE y la Singularity University.

