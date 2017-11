CEDEU acoge la presentación del nuevo libro "Millennials, la generación emprendedora" de José María Álvarez-Monzoncillo

CEDEU Centro de Estudios Universitarios (adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos) ha organizado para el próximo martes, 28 de noviembre de 2017, una masterclass en la que José M. Álvarez-Monzoncillo, Vicerrector de Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos, presentará su nuevo libro Millennials, la generación emprendedora (2017)

El acto, que tendrá lugar a las 11.30 horas en el Campus Madrid Centro, sito en Francisco Silvela 42, servirá para la reflexión y el debate sobre las principales características y peculiaridades de la generación Millennial.

Álvarez-Monzoncillo, autor de 9 títulos, llega en esta ocasión con un libro en el que se adentra en el mundo de la generaciónMillennial; quiénes la integran, en qué se diferencia a otras, cómo se informan o cuáles son sus expectativas. A través de la reflexión y el análisis, el autor intenta dar respuesta a todas las cuestiones que surgen entorno a este grupo de población conocido como "nativos digitales". A lo largo del texto, Álvarez Monzoncillo analiza, entre otros, los hábitos de consumo de información de los Millennials, su nivel de formación, su actitud ante el desempleo, su capacidad de adaptación y colaboración, su flexibilidad y su percepción del éxito. El libro presta especial atención a la creciente tendencia hacia el emprendimiento que ha experimentado esta generación, estudiando tanto su entorno como los cambios estructurales y las propias particularidades de esta generación. En definitiva, se trata de una lectura que aporta una visión diferente sobre una generación calificada como "más comprometida y emprendedora de lo que los tópicos dan a entender".

José María Álvarez-Monzoncillo es Profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es Vicerrector de Postgrado de la URJC; Director del curso del Máster en Periodismo Televisivo (URJC-RTVE); Coordinador del Máster en Cine, Televisión y Estudios de Medios Interactivos en la URJC; y Director del grupo de investigación INFOCENT. Ha dirigido numerosas organizaciones nacionales e internacionales como el Ministerio de Cultura, Fundesco, BIBEConseil, Européen Observatoire Audiovisuel de l'audiovisuel, Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE), Red Europea de Comunicación e Información Perspectivas, GECA, Advisors AB, EGEDA, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Instituto Italiano per l'Industry Culturale y Autoriíta per le Garanzie nelle Comunicazione. Asimismo, ha participado en numerosos cursos en varias escuelas de negocios (EOI, IE, ESIC, etc.), es autor de 9 libros y coautor de otros 38, de más de 40 artículos en revistas científicas y alrededor de 131 documentos y conferencias sobre temas relacionados con la economía de los medios, las industrias culturales y la tecnología de la información.

Dentro de las actividades impulsadas por CEDEU Centro de Estudios Universitarios se encuentran las masterclass, sesiones en las que expertos o destacadas personalidades de diferentes ámbitos profesionales exponen su trayectoria profesional, sus experiencias o presentan información de interés a nuestros alumnos. El principal objetivo que se persigue es que estos jóvenes estudiantes y futuros profesionales encuentren la motivación y las herramientas necesarias para empezar a construir un futuro de éxito y complementen la formación universitaria con aplicaciones reales. En la masterclass de José M. Álvarez Monzoncillo se abordarán aspectos de actualidad e interés para el centro y para nuestros alumnos como el emprendimiento, el éxito, la innovación o la formación, entre otros, y servirá de espacio para el debate y el intercambio de conocimiento.

