La Complutense, entre las mejores universidades del mundo en los ámbitos del Derecho, las Artes y las Humanidades, según el ranking Times Higher Education

Las titulaciones de Derecho de la UCM ocupan el puesto 95 de todo el mundo.

La Universidad Complutense de Madrid destaca mundialmente en diversas áreas de especialidad, según el prestigioso ranking de instituciones académicas THE (Times Higher Education), que en la actual edición elabora clasificaciones específicas para las distintas ramas de conocimiento. La UCM sobresale especialmente en el ámbito del Derecho, donde ocupa el puesto 95 entre más de 1.100 universidades de todo el mundo, y en el de Arte y Humanidades, cuyas titulaciones aparecen en el rango comprendido entre el puesto 151 y el 175. En Ciencias de la Salud (Clínica, Preclínica y Ciencias de la Salud, en la denominación del ranking), en Ingeniería y Tecnología y en Ciencias de la Vida, la Complutense está situada entre los puestos 301 y 400. Asimismo, la UCM aparece en la clasificación de Ciencias, en la posición 401-500.

Esta última edición del THE evalúa un total de 1.102 instituciones universitarias de todo el mundo, 29 de ellas españolas. En la clasificación global, la Complutense mantiene su posición del año anterior: situada entre los puestos 501 y 600, es la séptima universidad española. En cuanto a los distintos aspectos que valora el ranking, la UCM destaca especialmente por la calidad de su enseñanza (segundo puesto español) y por la investigación (quinta posición nacional). Lideran la clasificación las universidades británicas y estadounidenses, que copan los primeros puestos: Oxford, Cambridge, California Institute of Technology, Stanford y Massachusetts Institute of Technology.

