La necesidad urgente de la educación filosófica

Todos los niños desde que nacen descubren el mundo con admiración y perplejidad, a veces con angustia, otras con enorme regocijo. Cuando van creciendo adquieren conciencia de sí a diferencia de los demás: sus padres, sus hermanos. La adquisición del lenguaje es un proceso maravilloso: poder "tener" las cosas sin necesidad que cogerlas, poder "viajar" al pasado y al futuro. Antes de enfrentar la desgracia de la muerte de un ser querido, casi siempre viven una curiosa muerte blanca cuando advierten que muchas cosas de las que hablan sus padres, ocurrieron antes de que el naciera ¿dónde estaba él? ¿cómo era y será el mundo sin él? Todo esto es, sin duda, un arsenal riquísimo de vivencias y preguntas filosóficas, que la sociedad y los actuales sistemas educativos se encargan de ir aplacando y encauzando hacia los saberes útiles y hacia las preguntas con respuesta a corto plazo. Esto está muy bien, pero sólo en parte; la misma filosofía en los albores de la Humanidad fue generando saberes y ciencias concretas, o dando sentido a saberes anteriores. Pero no basta si se olvida la fuente de todo saber, que es la pregunta filosófica; el río del saber acaba siendo más bien agua estancada.

La filosofía en su historia es el intento, no siempre triunfal, de llevar las grandes preguntas a un saber riguroso y transmisible; pero sabe que el recorrido lo ha de hacer cada uno, como esos interlocutores de Sócrates. El conocimiento de la historia de la filosofía no es una mera prospección anticuaria del pasado, es viajar al pasado para reavivar el presente e imaginar un poco más ampliamente el futuro. En su historia la filosofía ha tenido que elaborar conceptos, sistemas, como el resto de los saberes; muchas veces difíciles, sí. Pero observemos que los libros de filosofía se siguen editando en su mayoría, afortunadamente, en editoriales de amplia difusión (lo que no quiere decir que se lea tanta filosofía); esto es porque la filosofía, a pesar de la posible complejidad de sus conceptos, no es un saber especializado, sino que ha de hablar, como decían los ilustrados, a todo hombre con un mínimo de cultura y sin prejuicios. El filósofo sabe que no puede ni quiere renunciar al lenguaje natural, aunque tenga que hacer a veces verdaderas acrobacias para expresar sus pensamientos. Eso es la dificultad y la fascinación de la filosofía.

Conforme disminuye la presencia de la filosofía en la educación, estaremos contribuyendo a hacer alumnos más sumisos y más dogmáticos; más seguros de la infalibilidad de lo que aprenden, más inseguros ante la fractura inesperada de lo que han aprendido ante un cambio de las circunstancias personales o históricas. La filosofía entra de lleno en esa "utilidad de lo inútil" que el humanista Nuccio Ordine ha formulado magistralmente para el saber en sí mismo, y que sin más beneficio, simplemente contribuye a "hacernos mejores", nos hacen más humanos. Esos saberes son hoy necesarios y urgentes, pues están olvidados y enterrados en nuestra actualidad que sólo entiende el beneficio. En las jornadas de filosofía recientemente celebradas en Comillas ICAI-ICADE, Ordine decía que su "Manifiesto" había surgido ante la desesperación de que las universidades se habían convertido en máquinas burocráticas que sólo entendían ya la lógica de la utilidad a corto plazo y el beneficio. Es verdad que esa paradójica "utilidad de lo inútil" no es sólo patrimonio de la filosofía, pero esta lo encarna de un modo singular, acaso como vieja madre, quizá madrastra ya, de todos los saberes y las ciencias. Es responsabilidad de los docentes dedicados a la filosofía, en la enseñanza media, mientras les dejen, y en la universidad, mantener la filosofía como un saber vivo, que se transmite antes por contagio que por decreto, que aviva la pregunta y el enigma de la vida y la existencia. Como dice con frecuencia mi buen amigo el escritor Eduardo Iglesias: "¡Hacen falta filósofos por los caminos!". Esa imagen de urgencia, de salir al mismo paso de nuestro camino en la vida, retrata ejemplarmente la necesidad que tenemos de recuperar y reavivar una educación filosófica.

Por: Ricardo Pinilla Burgos, profesor de Filosofía de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE

