Una profesora de la UAM, entre las seis mujeres más prolíficas en el campo de la Química Física

En una publicación especial que rinde homenaje a Marie Curie en el 150 aniversario de su nacimiento, la profesora de la UAM Otilia Mó ha sido destacada como una de las seis mujeres que más artículos ha publicado en la revista Journal of Physical Chemistry

Otilia Mó, directora del Departamento de Química de la UAM y una de las científicas más prominentes del colectivo de Químicos Teóricos y Computacionales de España, es una de las mujeres que han sido destacadas en una publicación especial de la prominente revista Journal of Physical Chemistry: Virtual Issue in Honor of the 150th Birthday of Marie Curie: Highlighting Female Physical Chemists.

El reconocimiento se le ha brindado a la profesora Mó por ser una de las seis mujeres que ha escrito más de 50 artículos en esta revista, publicada semanalmente desde 1896 por la American Chemical Society, y que es hoy la de mayor difusión en el campo de la Química Física.

A lo largo de su carrera científica, Otilia Mó ha hecho importantes contribuciones originales en el campo de la ciencia básica, como el referente a los trímeros de agua (con más de 350 citas).

Como docente e investigadora de la UAM, ha formado a una pléyade de científicas de primera línea, como por ejemplo a Leticia González, actualmente catedrática de Química Teórica de la Universidad de Viena.

En 1993 Mó contribuyó al reconocimiento del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) de la UAM como Instituto de la LRU. Más recientemente, durante el segundo mandato de José Luis Zapatero como Presidente de Gobierno, fue Directora General de Programas y Transferencia de Conocimiento del por entonces recién creado Ministerio de Ciencia e Innovación, y Coordinadora Científica del programa Consolider-Ingenio 2010.

En el período 2002-2008 Otilia Mó también fue Presidenta de la Sección Madrid de la Real Sociedad Española de Química, y actualmente es Vicepresidenta de la European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA). Además fue pionera en el establecimiento de un postgrado interuniversitario, dinámico y moderno, que logró el reconocimiento de las instituciones Europeas tanto a nivel de Master, primero como Master Erasmus Mundus y luego como Master Erasmus+ con el Master on Theoretical Chemistry and Computational Modelling (TCCM), como a nivel de Doctorado con el EJD on TCCM.

