Las habilidades sociales, elemento clave para desenvolverse con éxito en el mercado laboral

Fundación Grupo SIFU y la Asociación Lectura Fácil presentan en Barcelona el libro Habilidades Sociales en el Trabajo, una guía para hacer accesibles las claves para triunfar en el mundo laboral

Se ha presentado en el Palau Macaya de Barcelona el libro Habilidades sociales en el trabajo, un manual que aporta las principales claves para triunfar en el ámbito laboral, pensado especialmente para colectivos vulnerables, pero aplicable también a todos los integrantes del mercado laboral. Este proyecto es fruto de la colaboración entre la Asociación Lectura Fácil y Fundación Grupo SIFU, que han plasmado su experiencia en esta guía.

El libro está escrito con la técnica de "lectura fácil", una práctica pensada para garantizar el acceso a la información, la cultura y la lectura a las personas que presentan dificultades lectoras, ya sean transitorias (inmigración, incorporación tardía a la lectura, escolarización deficiente ) o permanentes (trastornos del aprendizaje, discapacidad, senilidad ), que representan un 30% de la población. Para ello, sigue las directrices internacionales de la IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Estos colectivos, a pesar de tener capacidades para desempeñar tareas profesionales, en algunas ocasiones presentan algunas dificultades para desenvolverse con éxito en el mercado laboral debido al desconocimiento de las normas "no escritas" sobre el mundo laboral o la carencia de ciertas habilidades sociales. Se trata de una carencia especialmente patente en el colectivo de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que podrán encontrar en este libro una serie de consejos que les podrán ayudar en su desarrollo profesional y personal.

El libro explica las diversas etapas en las que una persona se encuentra durante su paso por el mercado laboral, desde la búsqueda de empleo hasta la finalización de un contrato, respondiendo a preguntas como ¿Por qué es bueno trabajar?, ¿Qué hacer cuando se termina un contrato? o aportando claridad sobre la gestión de conflictos, el ritmo de trabajo o la importancia de la formación. Por otra parte, plantea situaciones reales y consejos concretos para afrontar con éxito la trayectoria laboral, prestando especial atención a aspectos fundamentales como la puntualidad, la imagen personal o las jerarquías empresariales.

Además de ser útil para los colectivos mencionados, el contenido del libro es aplicable a todas aquellas personas que están en proceso de búsqueda de empleo y puede ser también de gran ayuda para aquellos profesionales dedicados a la integración laboral, además de servir como herramienta de sensibilización respecto a la empleabilidad de colectivos vulnerables.

Habilidades sociales en el trabajo forma parte de la colección "Tú Puedes", que dedica cada volumen a un tema de desarrollo personal. La presentación, que fue a cargo del vicepresidente de Grupo SIFU, Albert Campabadal Blanco, la presidenta de la Asociación Lectura Fácil, Aurora Vall, y la coordinadora de Aura Fundació, Carme Llorens, reunió a unos setenta representantes de entidades sociales y de empresas sensibilizadas con la integración laboral. Campabadal destacó que "este libro servirá para empoderar a colectivos vulnerables y a todas aquellas personas que lo necesiten para tener éxito en el ámbito laboral".

