"Cuidate, nena": un corto de Ludmila Fernández, becaria de Fundación Carolina-Banco Santander, analiza la comunicación sobre feminicidios

El cortometraje documental "Cuídate, nena: ¿Cuántas mujeres tienen que viajar juntas para no decir que viajan solas?" analiza el papel de los medios de comunicación en el tratamiento de noticias sobre feminicidios.

¿Cuántas mujeres tienen que viajar juntas, para no decir que "viajan solas"? Esta es una de las preguntas que plantea el cortometraje "Cuidate, nena", realizado por Ludmila Fernández, López becaria argentina de la Fundación Carolina, que realiza el Master Oficial Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía, en la Universidad de Cádiz, con una beca patrocinada por Banco Santander (entrevista a Ludmila en el ANEXO de esta nota de prensa).

Florencia Arienta, Pablo Burgos y un equipo de colaboradoras completan el equipo que ha realizado el cortometraje, que analiza el papel de los medios de comunicación a raíz del doble feminicidio de dos jóvenes argentinas ocurrido en Ecuador en febrero de 2016. ¿Por qué entre las mujeres que son asesinadas diariamente los medios se obsesionaron con ellas dos? ¿Qué quisieron decir con aquello de que viajaban "solas"? Además de denunciar el papel de los medios y sus relatos sobre la violencia contra las mujeres, muestra los recorridos de diferentes viajeras, fuertes y decididas, con el propósito de empoderar a otras mujeres a salir y caminar el mundo.

"Queremos que más mujeres se animen a viajar, solas, acompañadas, con quien quieran y por los lugares que ellas decidan. Que más hombres se cuestionen sus privilegios, que más periodistas repiensen su labor, que todos deconstruyamos nuestro discurso y nos volvamos a preguntar: ¿Cuántas mujeres tienen que viajar para no decir que viajan solas?" afirma Ludmila en su blog.

Ludmila Fernández López une a esto su preocupación por la responsabilidad de los periodistas y de los medios de comunicación, como demuestran su trabajo de licenciatura de Comunicación Social en la Universidad de Quilmes y su tesis de Licenciatura, donde analizó la cobertura mediática del feminicidio de Ángeles Rawson, una joven porteña, ocurrido en 2013." Asimismo ha cursado programas formativos relacionados con la comunicación social desde una perspectiva de género, y ha publicado trabajos académicos sobre esta problemática, labor que conjuga con el trabajo periodístico y de difusión.

La beca concedida a Ludmila para realizar sus estudios en Cádiz se enmarca en un programa de la Fundación Carolina respaldada por Banco Santander, que es la empresa que más invierte en apoyo a la educación en el mundo (Informe Varkey/UNESCO–Fortune 500). A través de Santander Universidades, la entidad bancaria mantiene más de 1.100 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones académicas de 21 países y, a través de la red Universia, agrupa a más de 1.300 instituciones académicas iberoamericanas.

La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con los que mantiene lazos culturales, históricos y geográficos. Desde su creación, la Fundación ha otorgado 16.300 becas y ayudas de postgrado y doctorado a estudiantes iberoamericanos y ha invitado a España a 2.700 líderes emergentes de todos los continentes del globo.

Enlace al cortometraje Cuidate nena: Enlace al video: https://youtu.be/y_cF4_NXQLM

El blog de Ludmila: https://ludmilafl.wordpress.com

Entrevista a Ludmila Fernández López

P. ¿Cómo surgió la idea de realizar el video "Cuídate, nena"? ¿Qué reacciones estáis recibiendo? ¿Sorprendida por la incidencia que está teniendo?

R. Mi formación de base es la comunicación social, y gran parte de la carrera la enfoqué en la labor de analizar el papel de los medios masivos a la hora de relatar la violencia contra las mujeres. Una de las últimas asignaturas que cursé fue un taller de realización documental, y ahí me surgió la idea de conjugar mi trabajo académico con la producción de contenidos audiovisuales. Todo esto se materializó en "Cuidate, nena", donde se entrelaza una labor analítica y reflexiva en torno a los discursos mediáticos, con las voces de diversas mujeres viajeras: sus vivencias, sus andares, y sus propias ideas sobre el significado de "viajar solas".

El proyecto lo realicé colectivamente con la Lic. Florencia Arienta, Pablo Burgos y un equipo de colaboradoras en el marco del trabajo final del Diploma en Comunicación, Género y Derechos Humanos.

Estoy francamente sorprendida y feliz por la repercusión del documental, el cual hemos dado a conocer hace menos de un mes. Las redes sociales nos permiten que el contenido llegue a todas partes del mundo -hasta le hemos puesto subtítulos en inglés para que más gente pueda acceder-, y así está sucediendo. Me han llegado mensajes de muchas mujeres, especialmente jóvenes, que me cuentan que se han sentido identificadas con los relatos de las viajeras, o que se sienten más animadas a viajar. Y lo más importante: tanto mujeres como varones nos transmiten que el documental les ha generado muchas preguntas y hecho reflexionar sobre cuestiones que hasta ahora daban por hecho, que las tenían naturalizadas, como la idea de que las mujeres están "solas" cuando no viajan en compañía masculina.

P. ¿Cuál crees que debe ser el papel de los periodistas y de los medios de comunicación para prevenir la violencia de género?

R. Bueno, es difícil responder en pocas líneas, pero en principio asumir que los medios masivos, y por ende quienes trabajan en ellos, tienen mucho poder y por lo tanto, una responsabilidad respecto a los discursos que reproducen o ponen en circulación en la sociedad. La violencia de género, en todas sus expresiones, es producto de relaciones históricas de poder y opresión, y no debería nunca ser justificada ni "espectacularizada". Tanto en Argentina como en España, el discurso hegemónico de los medios sigue muchas veces justificando al violento y cuestionando a la víctima.

P. ¿Por qué elegiste estudiar el Master en Estudios de Género, identidades y ciudadanía? ¿Qué pensaste que podía aportar a tu formación? ¿Está cumpliendo tus expectativas?

R. Apliqué a este Máster porque me parecía la continuación perfecta de mis estudios de grado, ya que año a año me fui especializando en temas de género, siempre con el horizonte de darle una continuidad desde lo académico. Además esta formación, al ser interdisciplinaria, me permite aportar mis conocimientos en materia de comunicación, y a la vez nutrirme de los saberes de mis compañeras y compañeros, cada quien con una trayectoria y perfil bien diferente. Definitivamente está cumpliendo mis expectativas, puesto que me he encontrado con un grupo diverso y de gran calidad humana, tanto entre estudiantes como en lo que al profesorado refiere. Lo más interesante de los estudios de género es su transversalidad a todas las ramas del saber, y la gran cantidad de herramientas que nos aportan para ejercer nuestras profesiones, cualquiera que esta sea.

P. ¿Qué piensas de esta Beca Fundación Carolina-Banco Santander para viajar y formarte en otro país? ¿Crees que debería haber más becas de este tipo, que faciliten la movilidad? ¿Por qué?

R. Sin exagerar, esta beca ha significado un antes y un después en mi vida. Estoy muy orgullosa de haberla conseguido, sé que muchas y muchos compañeros de Latinoamérica han aplicado por esta plaza... Por lo que sí, pienso que las becas y ayudas deberían multiplicarse, para que más y más estudiantes de todo el mundo puedan acceder a formaciones universitarias de alto nivel, como esta que me han posibilitado la Fundación Carolina y el Banco Santander.

P. ¿Qué ha supuesto para ti la experiencia de vivir y estudiar en otro país? ¿La recomendarías a otras personas?

R. ¡Claro que sí! Estoy viviendo una experiencia maravillosa y única. Ya había hechos viajes, pero desde luego vivir en otro país es totalmente diferente. Adaptarme a una cultura nueva es todo un desafío, aunque también me he encontrado con que tenemos muchas cosas en común, y eso me hace sentir a gusto. Todo lo que implica vivir lejos de mi familia, insertarme en otro sistema educativo, relacionarme con gente de diferentes partes del mundo, y muchas experiencias más, me está enriqueciendo no sólo desde lo intelectual sino desde lo personal. España es un país lleno de lugares por visitar, comidas por probar, música, cultura, paisajes... Le recomiendo a cualquier estudiante que se anime, y especialmente a las chicas, que no las detenga el miedo a viajar solas: ¡a recorrer el mundo!

P. ¿Qué proyectos tienes, una vez que hayas finalizado tu máster?

R. En principio regresar a Argentina y seguir formándome en la universidad pública, seguramente con una carrera de Doctorado. En cuanto a propuestas laborales, todavía me quedan muchos meses en España, pero estoy evaluando diferentes caminos, desde lo académico hasta lo periodístico (aunque seguramente siga con un pie en cada lado, como he hecho hasta ahora). Asimismo con Florencia y Pablo tenemos algunos proyectos en mente para hacer una segunda parte de "Cuidate, nena" ¡Así que ya tendrán novedades!

