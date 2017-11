Un año más, el CEU acoge Codemotion, la cita de referencia para programadores y comunidades de desarrollo

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo acoge, un año más, Codemotion, el mayor encuentro para desarrolladores que se celebra en España. Durante hoy y mañana se celebrarán un total de 147 charlas y talleres, con especial foco en tecnologías cutting edge como Machine Learning, Deep Learning, Microservicios, Cloud Computing, Contenedores, Progressive Web Applications e Internet of Things.

La diversión y el aprendizaje inherentes a cada sesión, junto al interés y la actitud que caracterizan a la comunidad de desarrolladores, son los principales ingredientes para asegurar el éxito de las 147 charlas y talleres. La elección de "a qué ir" se convierte en ardua tarea para los asistentes durante 2 intensas jornadas marcadas por 12 tracks de contenido en paralelo.

Design Revolution!, ¿Cómo aceleramos la formación de desarrolladores?, Refactoring: Removing Code smells, ¿Darías una charla en Codemotion ante 400 personas?, Zero Downtimes with Faulty Solutions - Health Checks for Microservices to the Rescue o Streaming Data: ni pierdas el tren, ni esperes en balde son algunas pinceladas de lo que se podrá disfrutar en Codemotion Madrid, "donde todo está pensado, diseñado y trabajado para dar respuesta a la emoción y pasión por la tecnología que se respira en cada rincón de Codemotion, y que es la principal motivación para los organizadores y voluntarios", afirma Laura Vignali, del equipo organizador.

El elenco de speakers está conformado en su mayor parte por talentosos profesionales made in Spain, pero también cuenta con una interesante representación internacional de la mano de Emmanuela Damiani, Dhaval Doshi Nikita Gupta y Dimitris Kapanidis. En este sentido, cabe destacar el reconocimiento de speakers que recibieron premios por sus charlas en Codemotion 2016 y vuelven a ser ponentes este año, como Katia Aresti, Jorge Barroso o Joaquín Engelmo.

"Conocimiento, intercambio y colaboración entre desarrolladores y comunidades tecnológicas son las señas de identidad de Codemotion y lo que le convierten en el mayor evento para programadores. Sin el apoyo de las 32 comunidades tecnológicas, empresas patrocinadoras y voluntarios que se comprometen año tras año, no podríamos reunir a los más de 2000 asistentes que hacen de este encuentro el centro de atención de todas las miradas del sector TI por dos días", destacan Nacho Coloma y Abraham Otero, organizadores de Codemotion.

La demanda de profesionales del sector tecnológico se ha convertido a día de hoy en una de las principales necesidades corporativas. 2000 de estos programadores, DevOps o Sysadmins se dan cita en la Universidad CEU San Pablo, por lo que se convierte en el centro de atención de todos los profesionales de captación de talento y recursos humanos.

