Santiago García Rodríguez, Director de Grenoble Graduate School of Business: "Para tener universidades más competitivas se necesitan más fondos y capital humano"

En Grenoble Ecole de Management la crisis no ha afectado de forma negativa

Lo que debería cambiar para hacer nuestras universidades españolas más competitivas es el dotarlas de los fondos suficientes a nivel material y humano

Grenoble Graduate School of Business es una de las escuelas más importantes de la Grenoble Ecole de Management de Francia. El centro está situado en la zona de Europole, junto al World Trade Center de Grenoble. Es una de las pocas escuelas de negocios que posee las tres acreditaciones que distinguen a las principales escuelas de negocios internacionales: el Sistema Europeo de Mejora de la Calidad (Equis), la Asociación para el Avance de las Escuelas Colegiadas de Negocios (AACSB) Y la Asociación de MBA (Amba).

Santiago García Rodríguez, Director de Grenoble Graduate School of Business

¿Su centro ha sufrido la crisis?

En Grenoble Ecole de Management la crisis no ha afectado de forma negativa en términos de matriculación de estudiantes. De hecho, en los últimos dos años la mayoría de nuestros programas están completos y se abren listas de espera en ocasiones varios meses antes de que empiecen.

Donde se podría decir que ha afectado la crisis es en el nivel de oportunidades laborales al terminar los estudios, si bien se debe matizar que el mercado laboral Francés es todavía lo suficientemente amplio para dar a nuestros estudiantes las suficientes oportunidades. Ello, unido a la facilidad de obtener visados para los estudiantes de fuera de la Unión Europea, hace que la crisis para un estudiante en nuestra institución sea prácticamente imperceptible.

¿Qué les hace difernetes del resto de universidades?

GEM se caracteriza por su carácter internacional y de innovación pedagógica. Una institución joven que en poco tiempo ha llegado a lo más alto de las clasificaciones entre las instituciones educativas en Europa, el dinamismo se nota en la aula y asimismo en los pasillos, donde se cuentan unas 130 nacionalidades de estudiantes desde nivel de carrera hasta doctorado. Las conexiones tan cercanas con empresas multinacionales hace asimismo que nuestros índices de empleabilidad estén entre los más altos de Francia.

¿Cómo es la educación en su país?

El Sistema francés de educación superior para las Grande Ecoles de Management se compone de dos años pre-universitarios luego del bachillerato, seguidos de una muy rigurosa prueba de selección que los estudiantes deben superar. En función de sus notas, los estudiantes serán aceptados en centros más o menos prestigiosos. Luego de los dos años de formación preparatoria siguen tres años universitarios en los que el estudiante finaliza con el nivel de Master.

En GEM existe además el modelo internacional de carrera en tres años seguido de un master de dos años de duración acorde al sistema "Bolonia".

¿Tienen diferencias con España?

En cuanto a la duración de los programas internacionales "Bolonia", las diferencias no son mayores. En el sistema nacional francés de Grandes Ecoles sí que hay una mayor diferencia, ya que el concepto de escuela preparatoria de dos años pre-universitarios no existe en España.

¿Por qué nuestras universidades mediterráneas no están entre las mejores del ranking internacional? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Cómo nuestras universidades pueden ser más competitivas? ¿Qué opina de los rankings de educación?

Una multiplicidad de factores influencian el que no existan más universidades en los rankings internacionales. Uno de esos factores es el cómo se mide la excelencia. En algunas ocasiones el no estar en los rankings no significa que exista falta de calidad. De hecho, muchas de las universidades que no están en los rankings están constantemente educando profesionales de la más alta calidad que luego deben buscarse un futuro más allá de nuestras fronteras. Eso no es un signo de pobreza educativa, sino todo lo contrario.

Lo que debería cambiar para hacer nuestras universidades españolas más competitivas es el dotarlas de los fondos suficientes a nivel material y humano. Se hacen verdaderos milagros para cumplir con parámetros de calidad cuando realmente la inversión en educación no para de disminuir.

¿Cómo de importante es aprender idiomas y la internacionalización?

Aprender lenguas es vital. Incluso para aquellos que no desean aventurarse a una carrera profesional en el exterior, a día de hoy cualquier profesión demanda unos conocimientos de lengua extranjera, principalmente inglés, que puede limitar mucho el desarrollo laboral de quien no posee tales conocimientos. Por ello, dominar otros idiomas y tener una mente internacional, es decir, estar abierto a ver situaciones, información, y soluciones desde un prisma más diverso, es sin duda un elemento importante en el paisaje profesional español que tanto está mudando recientemente.

Si tuviera que recomendar una carrera/grado a un jóven, ¿qué le diría?

La recomendación sería que hiciese algo en lo que se divierte. Si le gustan los videojuegos, por qué no una carrera relacionada con el desarrollo de éstos? Si le gusta el deporte, por qué no una carrera que tenga como centro la actividad física? Si le gusta la cocina, ver las estrellas, etc para todo hay una carrera. El estudio comprende todas las facetas de la vida. Simplemente debemos entender qué es lo que nos motiva, nos divierte, y nos apasiona. Ahí está la clave.

¿Cuáles son los retos de la educación?

Imagino que no existe un reto definido, sino que habrá muchos: un mundo con menos recursos, con más carestía, con menos vínculos familiares o emocionales, etc pero el reto más fundamental es el vivir en un mundo cambiante. El encarar la vida con espíritu de adaptabilidad a situaciones ambiguas, inciertas, en mudanza ese ha sido históricamente el reto del ser humano, y en un mundo que gira a velocidad cada vez más rápida, este reto continuará acrecentándose. Como Darwin expuso muy claramente, no es el más fuerte entre los especímenes el que sobrevive, sino aquel que tiene más capacidad de adaptación al medio.

¿Qué perfil están demandando ahora las empresas? ¿Cómo son sus estudiantes?

Hoy día las compañías requieren que los estudiantes tengan no únicamente una formación sólida, sino asimismo capacidad de trabajo en equipo, inteligencia emocional, saber relacionarse con compañeros de trabajo, clientes, etc. Las habilidades "soft" adquieren día a día mayor importancia.

Los estudiantes en Grenoble Ecole de Management tienen un perfil marcadamente internacional y donde lo que se enseña no son sólo hechos, datos, teorías. Se enseña a pensar, a investigar, a tener capacidad de pensar creativamente para solucionar problemas que todavía no han sido imaginados.

¿Qué novedades tienen de en su centro?

En GEM existe una apuesta firme por la internacionalización y la innovación pedagógica. Tenemos a disposición de nuestros estudiantes y cuerpo docente las medios tecnológicos y métodos de aprendizaje como por ejemplo los "serious games" que se encuentran a la vanguardia de la enseñanza y que permiten dar una formación de alta calidad e insertar en el estudiante una forma de tratar los problemas de manera innovadora.

¿Qué opina de los MOOCs?

Existen una serie de MOOCs creados por la escuela, si bien eso es simplemente una forma más, una herramienta adicional, para darnos a conocer al mundo exterior y contribuir a mejorar la educación global de forma altruista. Se usan asimismo como una herramienta de enseñanza, aunque por sí mismos no constituyen una plataforma que permite al estudiante tener una visión completamente global de los problemas a resolver. Los MOOCS, como cualquier otra herramienta, necesitan ser combinados con otra serie de herramientas pedagógicas.

PUBLICIDAD