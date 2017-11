80 estudiantes piden la palabra #PorLaEducación en el Congreso de los Diputados

El martes 21 de noviembre, se celebró en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados el acto de clausura de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) que se celebró del 24 al 29 de abril bajo el lema "Pido la palabra por la educación".

Elena Bastidas, Presidenta de la Comisión de Cooperación presidió el acto en que los representantes de las tres organizaciones (Ayuda en Acción, Entreculturas y Educo) que lideran la Coalición plantearon sus reivindicaciones. La Presidenta señaló en su intervención que "la educación es la piedra angular para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la comisión de cooperación somos conscientes de ello."

Fernando Mudarra, Director de la Fundación Ayuda en Acción, organización que lidera la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación señaló que "las personas que estamos aquí somos una pequeña parte de un movimiento mundial presente en más de 124 países del mundo".

Por su parte Ramón Almansa, Director Ejecutivo de Entreculturas animaba a los chicos y chicas presentes a luchar por el derecho a la educación de todos "Os agradezco a todos y todas que luchéis por el derecho a la educación de otros niños y niñas en otros países y os pido que no dejéis nunca de hacerlo".

Y José Mª Faura, Director General de la Fundación Educo, incidió en la importancia de seguir trabajando para conseguir las medas del ODS4 "Desde la CME nos comprometemos a seguir trabajando con las comunidades educativas representadas por los niños, niñas y jóvenes que nos acompaña, las organizaciones de la sociedad civil y agentes públicos, para lograr que las metas del ODS4 sean una realidad".

A continuación, tomaron la palabra los y las representantes de la comunidad educativa. La primera en intervenir fue Camino Pereiro, Directora del Centro Público Integrado (CPI) Virxe da Cela en A Coruña, para recordar a los parlamentarios el importante papel que tienen en la sociedad "como educadores somos un eslabón más de la cadena que debe velar por el derecho a la educación, pero son ustedes nuestros representantes los que tienen ese compromiso y responsabilidad".

Después alumnas y alumnos de diferentes centros educativos hablaron a los parlamentarios. Desde Salamanca, Teresa Martín alumna de 2º de bachillerato en el centro San Estanislao de Kostka, pedía a los representantes políticos que se sumen en esta lucha común "la educación es un puente construido con nuestras manos, las de todos. Nosotros no nos vamos a soltar porque hay muchas vidas sobre el puente, pero necesitamos más manos".

La más joven del acto, Ariadna Díaz alumna de 1ª de la ESO en el CPI Virxe da Cela, planteó varios interrogantes a los parlamentarios "¿son conscientes de la Agenda 2030?, ¿cumplen sus compromisos? No piensen que estas preguntas las hacemos al aire. Son sus compromisos y estamos vigilantes porque somos una ciudadanía activa". Soledad Fernández Bermejo, alumna de 1º de bachillerato, y Juan Manuel Navarrete, alumno de 4º de la ESO del Instituto de Educación Secundaria (IES) Juan de Mairena de Sevilla, recordaron "generaciones de niños y niñas que viven en países afectados por conflictos pueden quedarse sin acceso a la educación. No dejen a nadie atrás. Pidan la palabra".

El acto contó con la presencia de Paulo Speller, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) quien reivindicó también la importancia del trabajo a favor de una educación de calidad para todas las personas en todo el mundo. Así mismo, acompañaron el evento representantes de varias de las comisiones de trabajo del Congreso vinculadas el derecho a la educación como Teófila Martínez, Presidenta de la Comisión de Educación, Pilar Rojo Noguera, Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores y Mar García Puig, Presidenta de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

El acto continuó con las intervenciones de varios parlamentarios que dirigieron mensajes de respaldo a la educación y mostraron su compromiso con la SAME. José María Chiquillo Barber del Del Grupo Popular - y Vocal de la Comisión de AAEE, Portavoz de la Comisión de Cooperación señalaba que "estamos convencidos de que si el primer objetivo es la pobreza, y el principal instrumento, herramienta y palanca para acabar con ella, es la educación, la cultura y la ciencia". De ERC – Joan Olòriz Serra, Portavoz de la Comisión de Educación, adscrito de la Comisión de Cooperación compartió que "no puede haber una escuela sin proyecto educativo que haga participar a los niños y las niñas". Por su parte, Diego Clemente de Ciudadanos y Secretario primero de la Comisión de Cooperación compartía que "Nosotros, que somos vuestros representantes, si no formamos parte de la solución, es que somos parte del problema".

Rosa Ana Alonso, representante Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Vocal de la Comsión de Educación señaló que "en pleno siglo XXI, en cualquier lugar del mundo, se debe garantizar en todo el mundo una educación inclusiva, educativa y de calidad" y Carlota Mechán, representante de PSOE y Portavoz Adjunta de la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia, miembro de la Comisión de Cooperación identificaba que "la educación es el elemento que garantiza la igualdad de oportunidades. Pero la educación puede generar desigualdad porque no todos los niños y niñas tiene las mismas condiciones en su aula".

Concluía así el acto estatal de la Campaña Mundial por la Educación que ya está trabajando en la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) de 2018 bajo la temática de la importancia de garantizar la educación de todas las personas y haciendo un llamamiento especial a aquellas que viven en países afectados por conflictos o situaciones de emergencia.

PUBLICIDAD