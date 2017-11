Un alumno del Aula de I+D+I de Naturgas Energía de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, ganador del concurso anual del GERG para jóvenes investigadores

Borja Gastón Larequi, alumno del Aula de I+D+i de Naturgas Energía en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, ha resultado ganador de la octava edición del concurso para jóvenes investigadores que organiza el GERG, grupo europeo de investigación del gas, con carácter anual. La final se celebró el pasado día 27, en Bruselas, en el marco de la Conferencia Anual de Eurogas y el tema elegido este año era los Gases Renovables. El proyecto ganador, Feasibility study of converting a Natural Gas Combined Cycle plant to a Power-to-Gas plant, compitió con cuatro trabajos de universidades y centros de investigación europeos, concretamente, de Inglaterra, Dinamarca, Francia e Italia; y un quinto, procedente también del Aula de Naturgas Energía

Borja Gastón finalizó el Grado en Ingeniería en Tecnología industrial, en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, de la Universidad del País Vasco. Actualmente, se encuentra cursando su segundo año de master y ha realizado este proyecto dentro del acuerdo de colaboración que, desde 2010, mantiene la Escuela con el Aula de Naturgas Energía para el desarrollo de proyectos de investigación con sus alumnos.

Durante la presentación del proyecto en Bruselas, y sobre su interés en trabajar en el mismo, Borja explicaba que la tecnología Power-To-Gas consiste en convertir la energía eléctrica en energía química, en forma de hidrógeno o metano de carácter renovables. Planteaba que es un problema que la electricidad no se pueda almacenar en grandes cantidades a no ser que se convierta en otro tipo de energía (química, potencial, mecánica...). También, que las fuentes de energía renovable deberían de funcionar siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, ya que suponen un tipo de energía muy barata, con coste cero en combustible. Concluía explicando que "hay momentos en que tenemos excedente de producción eléctrica en el Mix eléctrico total. La tecnología Power-To-Gas ayudaría a que esta energía no se perdiera, consiguiendo convertir y almacenar el excedente de electricidad en forma de gas para un uso posterior". Por otro lado, sobre el premio, Borja comentó que "siempre es bonito que se reconozca tu trabajo, y más si la gente que lo hace es gente importante de un sector estratégico como el gasista. Además, el premio económico, es un aliciente más".

Como director del Aula por parte de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, Jokin Gorozika resalta que este premio pone en relieve, por una parte la calidad de los proyectos que en el Aula se desarrollan, y por otra el nivel de los alumnos seleccionados, sin olvidar a los tutores que velan por el correcto enfoque de los mismos. Según indica Jokin Gorozika, éste no es el primer reconocimiento a nivel internacional de un proyecto llevado a cabo en el Aula Naturgas, y ello sirve de estímulo para que cada año se mantenga o supere el nivel de los proyectos desarrollados.

Finalmente, Angel Mª Gutiérrez, responsable técnico del Aula de Naturgas Energía e instructor directo del joven ganador, se muestra muy satisfecho por el logro. "Hay que destacar que el precursor de la idea del proyecto en el negocio fue Juan Ramón Arraibi, Chief Operating Officer de Naturgas y fue tutorizada por el Profesor de la Escuela, Jesus Mª Blanco Ilzarbe. Este premio que ha conseguido hoy Borja es muy bueno para él y un éxito también para el Aula. Es una prueba más de que estamos logrando nuestro principal objetivo, que no es otro que el de acercar el talento universitario a la industria del gas. Sin duda, el logro es de Borja, de su esfuerzo y dedicación, pero, de alguna manera, desde el Aula nos sentimos orgullosos de haberle ayudado a conseguirlo. Sobre todo, en un ámbito internacional como es el GERG".

El Aula de Naturgas Energía promueve desde 2010 la atracción del talento universitario hacia la industria del gas, a través del desarrollo de proyectos de investigación con alumnado de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, de la UPV/EHU. La compañía considera muy exitosa la experiencia del Aula que, en sus siete años de trabajo, ha desarrollado 40 proyectos de investigación. El modelo innovador del Aula fue reconocido internacionalmente en el ámbito del Congreso Mundial del Gas celebrado en Kuala-Lumpur (Malasia) en el año 2012.

Naturgas Energía es la segunda distribuidora de gas en España, con 8.141 kilómetros de red y más de un millón de clientes a los que les suministra gas natural y GLP tanto en el País Vasco, como en Cantabria y en Asturias. Con una plantilla formada por cerca de 250 profesionales y sede corporativa en Bilbao, Naturgas ha comenzado una nueva etapa, con objetivos de desarrollo y crecimiento en todos sus ámbitos de actividad. Asimismo, abordará la creación de una nueva identidad corporativa, que le otorgue una personalidad propia y relevante en el mercado de distribución del gas.

PUBLICIDAD