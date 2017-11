CyL promocionará su oferta idiomática a instituciones y agencias educativas de Japón e India

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León desarrollará acciones junto con otras instituciones para promocionar la Comunidad como destino de turismo idiomático, en este caso, con instituciones y agencias educativas de Japón e India que visitan la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) de Valladolid

Así, se desarrollará una jornada de trabajo dentro de 'Intur Idiomático' en la que se podrá en contacto a los representantes de estos países con entidades que forman parte del Sistema Consorcial del Español de la Comunidad y en la que se llevarán a cabo en torno a 104 encuentros comerciales directos.

Los viajes de familiarización de instituciones y agencias educativas de diferentes países se enmarcan en las líneas de colaboración que la Consejería de Cultura y Turismo desarrolla con otras instituciones para promocionar Castilla y León como destino de turismo idiomático, en este caso en colaboración con Turespaña, más concretamente con la Oficina Española de Turismo en Tokio y Oficina Española de Turismo en Bombay, dependientes de la Embajada de España en Japón e India, respectivamente.

Con el objetivo de posicionar Castilla y León como destino de referencia en la enseñanza de español, la Consejería, a través de estas misiones inversas, pone en contacto la demanda, las instituciones y agencias educativas que visitan la Comunidad, con la oferta, los centros de español acreditados por el Instituto Cervantes y las universidades de la Castilla y León.

Cabe señalar la relevancia del español en Japón, que según los últimos datos aportados por el Instituto Cervantes, el mundo universitario japonés mantiene su interés por la enseñanza del español como lengua de cultura y comunicación internacional, además de una constante presencia en el ámbito de la enseñanza no reglada tanto pública como privada.

Según los datos aportados por la Embajada de España en Tokio, hay más de 100 academias de español y más de 50 asociaciones culturales hispanojaponesas, y el Departamento Editorial de la NHK (Radiotelevisión Pública Japonesa), confirma la publicación de más de 250.000 volúmenes de sus cursos de español.

En cuanto a la India, el incremento en el estudio del español no sólo se debe a la enseñanza en secundaria y universidad, sino también responde a un aumento en la enseñanza no reglada que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos 15 años y para cubrir una demanda que no puede ser atendida por la enseñanza universitaria y que refleja el auge real del español en la India.

Esta demanda surge principalmente del mundo profesional, que considera el español como lengua de oportunidades en el mundo laboral. Aumentan, además, el número de empresas en la India que buscan ofrecer clases de español para sus empleados, según informa la Consejería a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Debido a este notable interés y aumento de la demanda, y dentro del programa Nuevos Mercados de la Consejería, se ha potenciado la realización de acciones con países que tradicional y mayoritariamente no son los principales emisores de estudiantes de español a la Comunidad, con el fin de abrir nuevas áreas geográficas a la oferta educativa de Castilla y León.

INTUR IDIOMÁTICO

La acción que se desarrolla en estos días cuenta con la presencia de ocho instituciones educativas de Japón e India que visitan la Comunidad, representadas por directores de los centros, responsables de internacionalización e intercambios y directores y propietarios de agencias educativas.

En el transcurso de su visita a Castilla y León, hasta el 24 de noviembre, los responsables de instituciones y agencias educativas realizarán visitas técnicas a los diferentes centros de formación, lo que les permitirá conocer de primera mano la calidad de la oferta educativa y el alto nivel de las instalaciones y medios técnicos con que cuentan.

Además, en su recorrido por las diferentes capitales, podrán descubrir el turismo patrimonial, cultural y gastronómico que ofrecen las ciudades de la Comunidad, como muestra y visión global de lo que supone un programa de inmersión educativa en Castilla y León.

Se han inscrito en estas jornadas 13 entidades que forman parte del Sistema Consorcial del Español: una universidad, siete escuelas de español, una agencia y cuatro ayuntamientos.

Como culminación del viaje, el jueves 23, en el marco de Intur tendrá lugar una jornada de trabajo dentro de 'Intur Idiomático', entre los representantes de estas instituciones y las 13 instituciones de la Comunidad inscritas en esta acción. Durante esta jornada, tendrán lugar 104 encuentros comerciales directos, entre los representantes de agencias e instituciones educativas y las instituciones participantes de Castilla y León.

