Un tercio de los científicos que regresan tiene claro que se volverá a ir

Un 32,69 por ciento de los científicos retornados a España está seguro de volverse a ir al exterior, según se desprende del informe Innovacef de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima) y el Centro de Estudios Financieros (CEF), que pretende conocer los niveles de confianza de los jóvenes investigadores que trabajan en nuestro país (JIES) y los de los científicos españoles en el extranjero (CIEX) con respecto a los sistemas nacionales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) donde realizan su actividad, así como los niveles de los científicos retornados a España (CRE).

En este informe se ha encuestado a 364 investigadores, de los cuales 177 pertenecen al colectivo de los JIES, 135 al de los CIEX y 52 al de los CRE.

La investigación sigue sufriendo los efectos de los recortes acumulados desde 2009. La fuga de cerebros afecta a nuestro país de forma considerable (España ocupaba el puesto 36 de 109 países en el Índice de Competitividad por el talento Global, un ranking mundial basado en la capacidad de atracción y retención del talento en 2016). "España ha reducido considerablemente su base investigadora en los últimos años, tanto en el sector público como en el privado. El número total de investigadores ha pasado de 134.653 en 2010 a 122.437 en 2015 (12.261 menos). Esta cifra supone una disminución del 9,1 por ciento y supone un retroceso en sus recursos humanos a los niveles del año 2007", según el Informe Nacional RIO 2016, publicado por el Observatorio de Investigación e Innovación de la Comisión Europea (RIO, por sus siglas en inglés).

Las organizaciones científicas como la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios denuncian reiteradamente que la situación es insostenible y quieren un pacto en el ámbito científico.

El informe de la Comisión Europea destaca que la escasez de recursos humanos se considera el reto más acuciante del sistema español de I+D+i. Además, España tiene una de las tasas más elevadas de endogamia en su sistema universitario.

Movilidad investigadora

El estudio de la Udima también ha analizado el balance de movilidad investigadora donde solamente un 14,69 por ciento de los JIES está seguro de marcharse al extranjero, porcentaje bastante inferior al 35,03 por ciento de los que partirán al exterior y al 41,81 por ciento de los que es posible que se vayan en función de las oportunidades laborales. Respecto a estos últimos, es plausible que un buen número acaben saliendo al exterior dado el escaso porcentaje (45,21 por ciento) que tienen expectativas favorables de satisfacción con su carrera científica.

Por su parte, sólo un 2 por ciento de los científicos en el exterior está seguro de que regresará a España para volver a trabajar, por un 18 por ciento de los que están seguros de no volver o un 73 por ciento que está dispuesto a hacerlo dependiendo de las oportunidades laborales que se ofrezcan en ese determinado momento.

Por otro lado, la brecha en los índices de confianza entre los científicos en el exterior se sitúa entre los 6,5 puntos frente a los jóvenes investigadores que trabajan en España, 4,7 puntos, y los científicos retornados a nuestro país, 4,8 puntos.

Mantener el talento

Una de las iniciativas para mantener el talento investigador en nuestro país es la de la Generalitat Valenciana ha lanzado el plan GenT de generación, búsqueda y conservación del talento, que cuenta con una dotación de 61,6 millones de euros para 2017 y 2018 y tiene como objetivo fundamental poner fin, mediante contratos de investigación, a la "fuga de cerebros" después de que 1.300 investigadores hayan abandonado la Comunitat entre 2011 y 2015 y que ese "éxodo" sea voluntario y "no una obligación".

De la misma manera, el Gobierno de Cantabria permitirá que los fondos que genere el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (Idival) con ensayos clínicos y proyectos con entidades privadas se dedique a contrataciones temporales en Valdecilla para llevarlos a cabo y retener así el talento.

Cabe destacar que los países que mejor retienen y atraen a los investigadores consiguen mayor financiación europea, según se desprende de una investigación del trabajo de los investigadores de la Universidad Rovira i Virgili (URV) Manlio de Domenico y Alex Arenas, que han analizado los indicadores de movilidad de los científicos de la UE y cuyos resultados se han publicado en la revista Nature. Los países más atractivos para los investigadores foráneos son Suiza y el Reino Unido, y los que tienen la tasa de retención de talento más alta son Israel y de nuevo el Reino Unido. El análisis cuantitativo revela que la inversión de un país en I+D es tan crucial como la capacidad de los gobiernos para atraer los científicos desde el extranjero.

Los expertos indican que la fuga de cerebros no se resolverá si no crecen sobre bases más sólidas que coyunturas favorables, en un país donde en I+D+i se viene gastando en torno al 60 por ciento de lo presupuestado. Muchos jóvenes deciden salir porque no tienen más opciones, no es una decisión libre, han de salir porque no pueden acceder ni siquiera a una primera oportunidad aquí. La clave para retener el talento es un sistema estable y condiciones laborales atractivas.

