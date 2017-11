Ediciones Complutense reedita el libro de Nigel Glendinning Goya y sus críticos, la obra decisiva sobre el pintor

Se presenta mañana, martes 21 de noviembre, a las 19:00h, en la ermita de San Antonio de la Florida.

Mañana martes, 21 de noviembre, a las 19:00 h, Ediciones Complutense presentará el libro de Nigel Glendinning Goya y sus críticos, obra que hace ahora 40 años renovó los estudios sobre el pintor y se convirtió en referente obligado para cualquier trabajo científico sobre Goya. La presentación tendrá lugar en un lugar tan emblemáticamente goyesco como la ermita de San Antonio de la Florida (Glorieta de San Antonio de la Florida, 4).

Publicado inicialmente en inglés, con el título Goya and his critics, en 1977, hubo que esperar cinco años hasta que Taurus abordó la primera edición en castellano, corregida y ampliada. Se agotó pronto y no se había vuelto a publicar. Ediciones Complutense, el nuevo sello editorial de la Universidad Complutense, lo reedita ahora ampliándolo con varios estudios introductorios: El problema de las atribuciones desde la exposición de Goya desde 1900, del propio Glendinning y en plena vigencia, que devuelve al ámbito académico el debate sobre la autoría de pinturas como El Coloso; un ensayo de Sarah Symmons sobre la importancia de Goya y sus críticos; un estudio de Jesusa Vega sobre el devenir de los estudios de Goya en el siglo XX y la relevancia de las investigaciones de Glendinning; y la laudatio que Valeriano Bozal escribió en 2006 con ocasión de la investidura de Nigel Glendinning como doctor honoris causa por la Universidad Complutense.

El libro -en el que se dan cita los estudios de Historia, Literatura, Sociología y Arte, abarcando los múltiples perfiles de la sociedad española de la época- constata la calidad y delicadeza que caracterizan la actividad científica de Glendinning, su erudición y rigor, su finura de análisis y exhaustiva documentación, su amor por la cultura española, su claridad expositiva y su sensibilidad en la apreciación y estudio de las artes. A pesar de los años transcurridos, mantiene la actualidad y frescura de una novedad editorial.

En la presentación intervendrán María José Rivas, conservadora de la ermita de San Antonio de la Florida, Jesusa Vega, catedrática de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Madrid y editora del volumen, Javier Portús, jefe de conservación de Pintura Española hasta 1700 del Museo del Prado, y Antonio López Fonseca, director de Ediciones Complutense.

Nigel Glendinning (Surrey, Inglaterra, 1929 – Londres, 2013), cursó sus estudios en la Universidad de Cambridge. Filólogo e historiador, fue profesor de Español en las Universidades de Oxford y Cambridge y catedrático en las de Southampton, Dublín y Londres, donde también ejerció la docencia como emérito a partir de 1991. Gran conocedor de la literatura, el arte y la historia españoles, fue una de las máximas autoridades en Goya y su tiempo. Su trayectoria profesional mereció numerosos honores internacionales; entre los españoles destacan: académico correspondiente en Inglaterra de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1975), Comendador de la Orden de Isabel la Católica (1986), Premio Fundación Amigos del Museo del Prado (2005) y doctor honoris causa por la Universidad Complutense (2006).

PUBLICIDAD