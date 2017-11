La UC3M obtiene la acreditación internacional ACCA en contabilidad

El grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha obtenido la acreditación de la ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), que refuerza la internacionalización de estos estudios y permite a los estudiantes acceder a los servicios que proporciona este organismo, como materiales docentes online, ofertas de trabajo o becas internacionales.

La acreditación ACCA facilita que los graduados en Finanzas y Contabilidad de la UC3M puedan conseguir el título de Certified Public Accountant (CPA), al eximir de ocho de los nueve exámenes que se requieren para obtener este certificado que cualifica a los contables profesionales en numerosos países. En el Reino Unido, por ejemplo, es la licencia que se requiere para que los contables puedan ofrecer sus servicios al público.

La firma del acuerdo, suscrito entre el rector de la UC3M, Juan Romo, y el Head of Business and Academic Development in Western Europe and North America de ACCA, Abdul Goffar, ha tenido lugar esta semana en el campus de Getafe de la Universidad.

La Asociación de Contables Públicos Colegiados (ACCA, por sus siglas en inglés) se puede considerar como la organización mundial de referencia en el ámbito de la contabilidad. Fundada en 1904, en la actualidad cuenta con unos 198.000 miembros y 490.000 estudiantes de 178 países. Además, cuenta con una red de un centenar de oficinas y más de 7.200 empleadores en todo el mundo.

PUBLICIDAD