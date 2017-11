Un estudiante de la US representa a España en Speak Out for Engineering

El estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla Juan Manuel Fernández será el representante español que disputará este viernes 17 de noviembre la Final Europea de la Competición Speak Out for Engineering, organizada por el Institution of Mechanical Engineers (iMECHE)

Tras superar con éxito la fase regional, obtuvo el pase a la final nacional que tuvo lugar el pasado mes de octubre en Madrid, consiguiendo el primer puesto y la posibilidad de competir con otros estudiantes de ingeniería de distintas Universidades en la Final Europea.

Los representantes de cada país deberán defender ante un jurado una ponencia que trate algún tema relacionado con el ámbito de la ingeniería y, tras este primer paso, exponerse a las preguntas de los expertos que configuran el jurado. Para ello es importante que la temática elegida trate sobre un área que realmente les apasione, así como un trabajo previo de investigación y desarrollarlo mediante una exposición dinámica, didáctica y que resulte atractiva.

Sevilla ha sido la ciudad elegida en esta ocasión para celebrar dicha competición estudiantil, que desde 1964 viene organizando el iMenche. Con este tipo de iniciativas se pretende fomentar el desarrollo de habilidades de comunicación eficaz que el alumnado de ingeniería debe adquirir junto con el resto de conocimientos propios de la titulación, ya que les serán muy útiles en su futuro profesional

