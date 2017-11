El British Council y Carlos Jean organizan un 'Musicathon' este fin de semana para proteger los derechos de la infancia

El British Council organizará los próximos 17 y 18 de noviembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño, un 'Musicathon', o maratón musical, que tendrá lugar en el British Council School de Madrid y que contará con la colaboración del músico y productor Carlos Jean, según ha informado la institución.

El objetivo de esta iniciativa es que un centenar de niños se involucren en la creación y composición de un tema musical contra la violencia infantil durante este fin de semana. La canción ganadora se difundirá a través de las redes sociales y el British Council ha anunciado que los beneficios obtenidos de las descargas en Spotify y Youtube se destinarán a Cruz Roja Española.

"La música es un lenguaje universal para niños y mayores", ha explicado la directora del British Council School, Gillian Flaxman. "Es nuestro deber enseñar a los niños y a las familias que deben respetar a otros niños y denunciar las situaciones que vulneren sus derechos y la música es un vehículo perfecto para dar voz a quien no puede expresarse de otra manera", ha añadido.

Así, el 'Musicathon' se desarrollará en dos fases; la primera, el viernes 17, en la que se dividirán a los grupos entre armonía y compositores para después proceder a trabajar, asesorados por el equipo de Carlos Jean. Esa tarde las composiciones se presentarán ante un jurado de expertos. La segunda fase tendrá lugar el sábado 18 de noviembre, donde se darán a conocer los ganadores.

Por otro lado, según la Responsable de Protección de la Infancia del British Council en España, Sonja Uhlmann, "el papel de los padres y de los educadores de infantil es fundamental", pues según ha afirmado, "no es casual que los niños reviertan determinados patrones de comportamiento en situaciones de abuso de poder como el bullying".

"No debemos permitir la falta de respeto hacia el otro, las agresiones físicas o los comentarios inapropiados. Si en esta etapa no se marcan límites claros, no se enseña al niño a aceptar la frustración y a respetar e incluir al diferente, tendremos un problema más adelante", ha aconsejado Uhlmann.

Asimismo, la responsable ha señalado que se debe ayudar a que los padres "entiendan qué es la violencia infantil y cómo gestionar la educación de sus hijos alejándose del modelo autoritario tradicional que aprueba la violencia justificada en pro de un modelo basado en el respeto mutuo".

En este sentido, y con motivo de esta celebración, el British Council organizará otras actividades con el objetivo de "concienciar y sensibilizar a las familias de la importancia de proteger a la infancia y defender sus derechos", según ha afirmado el director del British Council en España, Andy Mackay.

Así, además del 'Musicathon', Mackay ha explicado que la institución ha desarrollado proyectos anti-bullying y que próximamente lanzarán una campaña para colegios públicos, privados y concertados centra en actividades de inglés.

