La formación es una de las prioridades en los Consejos de Administración, según expertos reunidos en ESADE

La formación de los consejeros es cada vez más relevante y es una de las principales prioridades de sus Consejos. Así lo ha manifestado Carlos Losada, profesor de ESADE, durante la presentación de la segunda edición del 'Programa para consejeros' de ESADE y PwC, en el campus de ESADE en Madrid. Además, Losada ha recalcado que "este tipo de programas refuerza los elementos fundamentales que todos los consejeros deben tener ya asentados y, sobre todo, proporciona las claves para afrontar los desafíos a los que están expuestas hoy en día las compañías, como la digitalización, la ciberseguridad y la sostenibilidad". Asimismo, Losada ha añadido que "existe una importante correlación entre los resultados empresariales y la calidad en la formación de los consejeros"

Durante la presentación del Programa de ESADE y PwC, se han dado a conocer también las principales conclusiones del informe 'The governance divide. Boards and inverstors in a shifting world', un documento elaborado por PwC a partir de las respuestas de 800 consejeros de empresas cotizadas en Estados Unidos, y que pone de manifiesto las discrepancias entre los miembros del Consejo y los accionistas a la hora de determinar las necesidades de formación de los consejeros. El documento destaca que, en Estados Unidos, "un 10% de los consejeros considera que alguno de sus miembros carece de habilidades y conocimientos específicos". Mientras que, en España, según el estudio 'Consejos de administración de empresas cotizadas', elaborado por la misma firma, "el 48% de los consejeros de las empresas cotizadas en España considera relevante la formación de sus miembros" y, entre los conocimientos y experiencias más valoradas por los consejeros se encuentran, las finanzas (62%) y el sector de la actividad de la compañía (56%).

Donde sí se refuerza la petición, por parte de los consejeros, es en materia de ciberseguridad y digitalización. El profesor de ESADE y director del programa, Carlos Losada, ha destacado, en este sentido, "la importancia de la formación del consejero en el nuevo contexto empresarial" y ha apuntado la necesidad de "repensar la formación de éstos, entender qué nuevas exigencias les reclama el actual entorno, proporcionarles las habilidades de interlocución en un equipo de gobierno de una empresa y, en definitiva, actualizar sus conocimientos". En palabras de Mario Lara, senior advisor de PwC, "la disrupción de las nuevas tecnologías y los nuevos riesgos que emergen, requieren de un conocimiento específico que, en muchas ocasiones, se cubre mediante agentes externos".

Principales retos para los Consejos de Administración

Para Ramón Abella, socio de PwC, el documento 'The governance divide. Boards and inverstors in a shifting world' elaborado por su compañía "nos sitúa en un contexto que nos permite comparar las tendencias entre el gobierno corporativo de Estados Unidos y el de España". En su opinión, uno de los aspectos que más ha llamado la atención a los consejeros y que en España no se concibe con la misma prioridad, es la renovación del Consejo. Según ha indicado Abella, "el 46% de los consejeros considera que habría que sustituir, al menos, a uno de sus compañeros" y que, "en este caso, los principales promotores de esta renovación serían el presidente del Consejo y el 'lead director' [consejero principal]". Asimismo, Abella ha señalado que "la evaluación del Consejo se consolida como herramienta fundamental para incorporar competencias, redefinir la estructura de las comisiones y diversificar los perfiles del Consejo". Otro elemento destacado del informe ha sido la importancia que tiene la diversidad para los consejeros en ambos países. En este punto, y según ha matizado Abella, "la mayoría de los consultados opta por impulsar la diversidad a partir de reforzar esta variable en los procesos de búsqueda de nuevos consejeros".

Para Mario Lara, senior advisor de PwC, otra diferencia destacable de la comparación entre su informe 'The governance divide. Boards and inverstors in a shifting world', centrado en Estados Unidos, y el de "Consejos de Administración de empresas cotizadas españolas", es el cambio de percepción acerca del reporting [informe de reporte] y la transparencia de las compañías. "Hasta ahora, el reporting era concebido como una norma de compliance [rendición de cuentas], pero en la actualidad está totalmente vinculado a la relación entre consejeros y accionistas", ha comentado. En este sentido, Lara también ha recalcado la notable presencia de los accionistas activistas que, según este estudio, "crece y se consolida" y se convierte, por tanto, en "un agente clave para el Consejo".

En la presentación del Programa de ESADE y PwC, también han participado Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid, y Rafael García de Diego, secretario del Consejo de Red Eléctrica de España.

