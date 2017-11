El British Council y Carlos Jean convocan el primer Musicathon para promover los derechos de la infancia

Con motivo de la celebración el próximo 20 de noviembre del Día Internacional de los Derechos del Niño, el British Council organiza un amplio programa de actividades con el objetivo de "concienciar y sensibilizar a las familias de la importancia de proteger a la infancia y defender sus derechos", según afirma el Director del British Council en España, Andy Mackay.

"Para nosotros es muy importante trabajar en programas de protección de la infancia -explica- Hemos desarrollado proyectos anti-bullying en diversos centros, próximamente lanzaremos una campaña destinada a todos los colegios públicos, privados y concertados con los que trabajamos, centrada en actividades para realizar en sus clases de inglés, y ahora sumamos el Musicathon, que estamos seguros que será todo un éxito. Los niños son nuestro futuro y es nuestro deber protegerlos. Su bienestar es nuestro compromiso", señala.

El Musicathon, o maratón musical, tendrá lugar los próximos 17 y 18 de noviembre en el British Council School de Madrid y contará con la colaboración del músico y productor Carlos Jean.

El objetivo es que un centenar de niños se involucren en la creación y composición de un tema musical contra la violencia infantil. La canción ganadora se compondrá y producirá este fin de semana, y posteriormente se difundirá a través de las redes sociales. Los beneficios obtenidos por cada descarga a través de las plataformas Spotify y Youtube se destinarán a Cruz Roja Española.

"Pensamos que la música es un lenguaje universal para niños y mayores. Por eso organizamos una actividad en la que pudieran manifestar sus sentimientos e ideas de una manera muy dinámica", explica la Directora del British Council School, Gillian Flaxman. "Es nuestro deber como educadores enseñar a los niños y a las familias que deben respetar a otros niños y denunciar las situaciones que vulneren sus derechos. La música es un vehículo perfecto para poder dar voz a quien no puede expresarse de otra manera".

El Musicathon tendrá lugar en dos fases. Una primera que tendrá lugar el viernes 17, en la que se dividirán a los grupos entre armonía y compositores para trabajar, asesorados por el equipo de Carlos Jean para crear las melodías y las letras. Las composiciones se presentarán por la tarde ante un jurado de expertos. La segunda fase tendrá lugar el sábado 18 de noviembre, donde se darán a conocer los ganadores.

El maltrato infantil sigue siendo una de las principales lacras del siglo XXI. El último informe de Save the Children (2016) sobre el abuso sexual a niños y niñas en España señala que entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia. Los niños se convierten en víctimas entre los 11 o 12 años, de mano de agresores de su entorno con autoridad (entrenador deportivo, profesor, monitor de tiempo libre ). Por su parte, las niñas sufren abuso mayormente entre los 7 o 9 años, por parte de un agresor del entorno familiar.

Por otra parte, según los últimos datos del informe del Consejo Independiente de Protección de la Infancia (2017), la carencia afectiva es el mayor maltrato que sufren los niños en el mundo en la actualidad, y es considerado como el mayor daño, no solo por mermar su capacidad de desarrollo neuronal, sino porque además se produce en silencio.

"No es casual que los niños reviertan determinados patrones de comportamiento en situaciones de abuso de poder como el bullying", explica Sonja Uhlmann, Responsable de Protección de la Infancia del British Council en España. "El papel de los padres y de los educadores de infantil es fundamental. Cuando los niños son pequeños no debemos permitir la falta de respeto hacia el otro (incluido al profesor), las agresiones físicas o los comentarios inapropiados. Si en esta etapa no se marcan límites claros, no se enseña al niño a aceptar la frustración y a respetar e incluir al diferente, tendremos un problema más adelante. En este sentido es fundamental que padres y profesionales estén alineados", añade.

Según el informe del Centro Reina Sofía sobre maltrato infantil en la familia (2011), donde se analiza el perfil de los agresores, el 75,16% se exculpa del maltrato afirmando que agredía al menor porque este le provocaba o se lo merecía; el 61,78% afirmaba estar de acuerdo con el modelo autoritario donde el adulto impone y el menor obedece, y el 79.5% señala que la falta de apoyo externo le ha influido en la aparición del maltrato.

"Debemos ayudar a que los padres entiendan qué es la violencia infantil y cómo gestionar la educación de sus hijos alejándose del modelo autoritario tradicional que aprueba la violencia justificada en pro de un modelo basado en el respeto mutuo", concluye Uhlmann.

