Las contrataciones en el sector TIC se dispararán en un 40% hasta 2020

¿Estamos preparados profesionalmente para el nuevo escenario laboral que se dibuja en el sector TIC?

La demanda de empleo tecnológico es una constante: sólo en el año 2016 se crearon 3.595 empresas tecnológicas nuevas

El futuro del trabajo está cambiando con rapidez a consecuencia de la evolución de la tecnología digital, la globalización y el desarrollo de una población cada vez más avanzada, así como otros requisitos fundamentales en las organizaciones. Las contrataciones de profesionales en el sector TIC se dispararán en un 40% hasta 2020, según datos del informe Empleo en IT 2017 Profesiones con Futuro, elaborado por Infoempleo y Deloitte. Este dato constata la evolución económica que arrastran tras de sí, desde hace casi una década, las empresas tecnológicas, alcanzando los 86.574,4 millones de euros de facturación, según los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y abre la puerta a un auténtico reto: ¿estamos preparados profesionalmente para el nuevo escenario laboral que se dibuja en el sector TIC?

El hipersector IT ha experimentado un gran crecimiento en la mayoría de los países de la Unión Europea. La demanda de empleo tecnológico es constante, real y no parece que vaya a frenarse, a juzgar por las cifras de un sector que no ha notado la crisis: solo durante el año 2016 se crearon un total de 3.595 empresas tecnológicas, según datos de Infoempresa recogidos por pasiona. Ante esta realidad, la formación continua y la especialización serán requisitos imprescindibles para cubrir las profesiones de futuro, el 75% de las cuales aún no existen o se están creando, advierte la consultora tecnológica pasiona, referente en desarrollo con tecnologías Microsoft.

Frente a estos datos, pasiona hace un llamamiento a la oportunidad que supone una correcta formación en el sector tecnológico. "El crecimiento de nuestra plantilla de pasiona ha sido del 30% en el último año", apunta David Teixidó, Director General de la consultora. "Nos encontramos con una necesidad continua no solo de incorporar nuevos miembros al equipo, sino de contar con perfiles cada vez más especializados y con conocimientos y destrezas muy concretos para adaptarlos a nuestra metodología de trabajo y nuevas tecnologías", añade. La solución pasa por formarlos desde la empresa, y el éxito es rotundo: "más el 90% de los estudiantes que hacen prácticas en pasiona a través del programa FP Dual, se quedan con nosotros", concluye Teixidó.

Pasiona es una consultora de negocio especializada en tecnologías Microsoft, movilidad y usabilidad.

La captación de talento, la generación de empleo en tiempos de crisis y la continua formación de sus empleados son algunas de las claves que han llevado a Pasiona a convertirse en referente en el sector.

