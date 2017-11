Kailash Satyarthi, premio nobel de la paz, investido Doctor Honoris causa por la universidad Pablo de Olavide

Kailash Satyarthi, presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, ha sido investido esta tarde Doctor Honoris Causa de la Universidad Pablo de Olavide en un acto presidido por el rector Vicente Guzmán Fluja que ha tenido lugar en el Paraninfo. El 10 de octubre de 2014, Kailash Satyarthi fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, junto con la pakistaní Malala Yousafzai, por su lucha contra la opresión infantil y en favor del derecho de todos los niños y niñas a la educación

El Acto de Investidura ha estado enmarcado en la presentación en España de la campaña mundial "100 Millones por 100 Millones" por la erradicación del trabajo infantil por parte de Kailash Satyarthi. Se trata de una iniciativa mundial que busca impulsar la acción de la juventud a escala local en universidades, escuelas y comunidades de todo el planeta para lograr la erradicación del trabajo infantil. Es decir, una llamada a la movilización de 100 millones de jóvenes en todo el mundo para que reconozcan que su determinación, energía, ideas y conocimiento les convierte en poderosos agentes de cambio.

En su intervención, Kailash Satyarthi ha agradecido la distinción académica por parte de la Universidad Pablo de Olavide. El Premio Nobel de la Paz ha descrito sus inicios en el activismo en su país –India- recordando que la situación respecto a la esclavitud infantil y el tráfico de niños y niñas era muy diferente en 1981. "Era difícil convencer a la gente y no había ninguna regularización. Sin embargo, lo dejé todo por ayudar a esos niños. La pobreza no es el problema, sino que las causas son sistémicas, culturales, sociales, económicas, etcétera. El trabajo infantil es la negación más evidente y absoluta de los Derechos Humanos porque a costa de estos niños se genera riqueza, dejándolos en una situación de vulnerabilidad total". Satyarthi ha recordado que hoy en día la esclavitud no está abolida totalmente. Sin ir más lejos, su organización ha liberado a 86.000 niños y ello a pesar de que "han asesinado a dos amigos, tengo el cuerpo lleno de cicatrices y mi casa ha sido saqueada varias veces". La Marcha Global contra el Trabajo Infantil ha pasado por 103 países y se ha bajado de 260 a 152 millones de niños que trabajan, sin embargo, Kailash Satyarthi explica que "es necesaria esta nueva campaña para poner en tela de juicio y cuestionar el sistema actual", al tiempo que ha interpelado a los jóvenes asistentes porque "vosotros sois el cambio. Confío en 100 millones de jóvenes como vosotros que quieren y pueden cambiar la violencia que sufren otros 100 millones de personas".

El rector ha mostrado su satisfacción por que la UPO haya acogido esta presentación al tiempo que ha justificado la concesión del Doctorado Honoris Causa a Kailash Satyarthi porque "esta comunidad universitaria quiere cumplir con su compromiso social y enseñar a nuestros estudiantes que sus manos son importantes para cambiar el presente y el futuro. Al escucharle hablar sobre su trabajo, se puede comprobar que hemos acertado con nuestro humilde reconocimiento, que le incorpora a nuestra comunidad y por ello, me siento legítimamente orgulloso". Finalmente, Vicente Guzmán ha interpelado al Nobel de la Paz para recordarle que "no estarás solo. Quienes componemos esta universidad te acompañaremos en tus objetivos porque somos comprometidos y estamos comprometidos con tu causa".

Junto al rector, han estado presentes en el Acto de Investidura del Doctorado Honoris Causa el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, y el director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Néstor Fernández Rodríguez. El consejero ha señalado que "no estamos hablando solo de justicia, ya que permitir la explotación infantil es una decisión estúpida porque condena el futuro de la sociedad". Finalmente, ha felicitado a Kailash Satyarthi y a la Universidad Pablo de Olavide porque "este reconocimiento en forma de Doctorado Honoris Causa liga a Satyarthi a Andalucía y esto es una satisfacción para el gobierno andaluz".

Kailash Satyarthi (Vidisha, India. 1954) cursó estudios de ingeniería electrónica en el Samrat Ashok Technological Institute (SATI) y fue profesor en la universidad de Bhopal. En 1980, renunció a su carrera docente para convertirse en secretario general del Frente de Liberación del Trabajo en Servidumbre. Más tarde, en 1983, fundó el Bachpan Bachao Andolan (BBA), Movimiento para Salvar la Infancia. En 1998, lideró la Global March Against Child Labor, una movilización civil que reunió a más de 7 millones de personas, dando lugar al nacimiento de la Marcha Global que organiza manifestaciones para denunciar el trabajo en condiciones de semiesclavitud de niños y niñas en fábricas indias. Además, el activista ha contribuido al desarrollo de importantes convenciones internacionales sobre los derechos de la infancia, colaborando con entidades internacionales de Naciones Unidas.

La presentación de la campaña ha sido organizada por la Universidad Pablo de Olavide junto con la AACID y se enmarca en la celebración en Sevilla, durante los días 8 y 9 de noviembre, del Foro "España-Américas: El rol de la sociedad civil para la erradicación sostenida del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador", con la participación de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil y el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

