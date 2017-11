La UPF, segunda mejor universidad del Estado en el ámbito clínico, preclínico y de la salud según Times Higher Education

La Pompeu Fabra es, a nivel general, la mejor universidad española,

Por primera vez, la Universidad Pompeu Fabra entra en el World University Rankings 2017-2018 by Subject: clinical, pre-clinical and health y se sitúa en la franja 101-125 de la clasificación.

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) entra por primera vez en el ranking World University Rankings 2017-2018 by Subject: clinical, pre-clinical and health, y lo hace como la segunda mejor universidad de todo el Estado. El Times Higher Education (THE) hizo públicos ayer por la tarde los resultados de esta clasificación, que sitúa la UPF en la franja 101-125, con un marcador global de 51,4 a 54 puntos.

Este año, la clasificación se ha ampliado para incluir quinientas instituciones, cien más que el año pasado. Dieciocho universidades españolas han entrado en la clasificación. La UPF es seguida por las universidades de Barcelona (126-150) y la Autónoma de Madrid (201-250), y sólo la Universidad Autónoma de Barcelona la supera (78).

Este ranking por ámbitos de conocimiento utiliza el mismo sistema de ponderación que el ranking general de THE, a partir de trece indicadores correspondientes a cinco grandes áreas, en las que la UPF, con implicación de su Facultad de Ciencias de la Salud y de la vida, ha obtenido la siguiente puntuación: Menciones (90,1), Transferencia (50,0), Internacionalización (68,3), Investigación (26,2) y Docencia (29,8).

La clasificación en preclínica, clínica y salud destaca aquellas universidades que lideran los temas de medicina, odontología y salud. La Universidad de Oxford encabeza el ranking por séptimo año consecutivo, mientras que la Universidad de Cambridge ha escalado para compartir la segunda posición junto a la Universidad de Harvard. Más de una quinta parte de las instituciones de la tabla (102) se encuentran en Estados Unidos, mientras que más de cincuenta (58) se encuentran en el Reino Unido.

Según THE, la Pompeu Fabra es, a nivel general, la mejor universidad española, con la posición 140 a nivel mundial y 60 a escala europea (World University Rankings 2018), y la 17ª mejor universidad del mundo entre las de menos de 50 años (Young University Rankings).

PUBLICIDAD