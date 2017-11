Un tercio de las personas en búsqueda de empleo rechazan ofertas de trabajo con faltas de ortografía

La publicación de una oferta de trabajo óptima es fundamental para atraer el talento y encontrar el profesional idóneo que se necesita para cubrir una vacante. Según los datos de InfoJobs, existen varios factores, coincidentes para todo tipo de perfiles, por los que los candidatos rechazan las ofertas planteadas por los reclutadores: algunas de estas razones están relacionadas con un Employer branding poco atractivo, es decir, la imagen que proyecta la empresa al exterior, pasando por las faltas de ortografías y, por supuesto, que la oferta no se ajuste a lo buscado.

Así, nueve de cada diez personas en búsqueda activa de empleo descartan directamente una oferta laboral cuyas condiciones no se ajustan a lo esperado. Los valores que fomenta una empresa también son muy importantes, ya que un 68% de los candidatos rechazaría una oferta publicada por una compañía que no cuida su Employer Branding.

Al mismo tiempo, el 38% de los candidatos descartan las ofertas que no muestran la empresa para la que se va a trabajar; el 35%, las que no indican el tipo de contrato; y el 32% rechazan las ofertas que tienen faltas de ortografía. En el caso de la importancia que se da a la publicación del salario, se aprecian diferencias entre los ocupados y los desocupados. Mientras el 28% de las personas ocupadas rechazaría una oferta que no indica el salario; cuando se trata de personas desocupadas, el porcentaje se reduce al 21%.

Estos datos ponen en relieve la importancia que dan los candidatos al contenido de las ofertas de empleo publicadas en los portales online. En concreto, en 2016, más de tres millones de candidatos buscaron trabajo en InfoJobs.

Cómo redactar una oferta

Por esa razón, redactar correctamente la oferta ayuda a filtrar los mejores currículums para el puesto, ahorra tiempo al reclutador y da prestigio a la empresa. Hoy, los expertos de InfoJobs ofrecen diez consejos clave para que la oferta de empleo obtenga el retorno esperado:

1. Pensar en el candidato ideal

Antes de redactar y publicar la oferta, es necesario hacer una búsqueda en las bases de datos para saber cuál sería el candidato ideal. Revisar diferentes perfiles y descripciones ayuda a redactar la oferta de una manera más específica y acortar los conocimientos que interesan.

2. Observar otras ofertas similares

Indagar en lo que hace la competencia, observar cómo describen sus vacantes, qué ofrecen y cómo seleccionan a los candidatos inspira al reclutador a la hora de escribir la oferta.

3. Un título concreto y sencillo

Usar los términos que se emplean normalmente para el nombre del puesto facilita al candidato saber a qué posición está optando. Además, es importante ser claro y conciso, evitando las siglas y palabras que no aporten de valor.

4. Incluir la oferta en la categoría correcta

Hay que incluir la oferta de empleo en la categoría que le corresponde, para que ésta aparezca en las búsquedas de los perfiles interesados y recibir, así, todas las candidaturas posibles.

5. Redactar una oferta atractiva

La calidad a la hora de redactar una oferta de trabajo es primordial. Es necesario preparar un buen texto, que no sea demasiado largo pero que incluya la máxima información posible. Esto incluye describir correctamente las características del puesto de trabajo, las aptitudes y conocimientos requeridos y las ventajas que puede ofrecer la empresa.

6. Añadir conocimientos en la oferta

A la hora de publicar una oferta, en InfoJobs u otras plataformas, es importante indicar cuáles son los conocimientos requeridos. Esto ayudará al posicionamiento de la oferta y al candidato le re¬sultará mucho más fácil encontrarla.

7. Huir de los términos discriminatorios

Aunque en algunas plataformas, como InfoJobs, no están permitidos; a veces puede dejarse entrever en la redacción de la oferta. Es fundamental evitar en la oferta cualquier discriminación por sexo, edad u otras cuestiones personales.

8. Publicar el sueldo, siempre que se pueda

Aunque hay muchas empresas que prefieren no hacerlo por cuestión de estrategia, se recomienda incluirlo siempre que se pueda, o al menos, indicar un tramo salarial sobre el que luego se podrá negociar.

9. No abusar de las Preguntas de filtrado

Las preguntas de filtrado, en las propias ofertas, son una ayuda muy importante para filtrar y tomar decisiones sobre la adecuación del candidato. Sin embargo, es importante no abusar de ellas. Se recomienda incluir las preguntas necesarias, y no demasiadas, para facilitar al máximo la inscripción por parte del candidato.

10. Compartir la oferta en RRSS

Por último, compartir en otras redes sociales la oferta publicada ayuda a hacer difusión de la vacante y da más visibilidad a la búsqueda.

