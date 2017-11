La UEx celebra el décimo aniversario del certamen cultural 'CREA Universidad' con una exposición itinerante

La Universidad de Extremadura (UEx) ha organizado una exposición itinerante con diferentes obras creadas por miembros de la comunidad universitaria para conmemorar el décimo aniversario del certamen cultural 'CREA Universidad', que está abierto a alumnos, personal de administración y servicios y personal docente e investigador en las modalidades de diseño gráfico, fotografía, maqueta musical y vídeo.

Esta exposición itinerante, denominada 'Década CREA', recorrerá distintos centros de la UEx para mostrar algunas de las imágenes, tanto de fotografía como de diseño gráfico, presentadas al concurso, con el objetivo de dar visibilidad a los trabajos surgidos en el seno de la universidad.

La muestra ha comenzado este viernes en el palacio de La Generala en Cáceres, coincidiendo con la entrega de premios del certamen. Al acto han asistido los participantes, así como el vicerrector de Calidad, Juan Carlos Preciado, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Laureano León y el director del Secretariado de Actividades Culturales, José María Conejero.

Además, el acto ha contado con la actuación en directo del grupo ganador del premio de maqueta musical, 'El inevitable adiós' de Sara Alcalá, que optará a representar a la UEx en el V Certamen Interuniversitario de Música del G9, que organizará la propia UEx el próximo año, al haber sido la ganadora de la última edición de este certamen.

El director del Secretariado de Actividades Culturales ha señalado que "el certamen busca diferentes cauces para que la comunidad universitaria pueda expresar su creatividad" y ha desatacado que "todas las obras recibidas este año son de calidad y gran originalidad", ha subrayado Conejero. En esta edición se han recibido un total de 46 obras en las diferentes modalidades, presentadas por 28 participantes diferentes, que supone un 50 por ciento de incremento respecto a la edición del pasado año. Por su parte, el vicerrector de Calidad ha explicado que este tipo de eventos busca que la cultura y la sociedad participe en la universidad.

El fallo en las distintas modalidades del certamen ha corrido a cargo de jurados expertos en cada modalidad nombrados por el Vicerrectorado de Calidad. Para realizar la selección de los trabajos se han tenido en cuenta los criterios de calidad artística, su valor creativo, su originalidad y el carácter no profesional de los autores presentados.

El certamen establece en las distintas modalidades un primer premio de 600 euros y un segundo premio de 300 euros en metálico. En esta edición se hará entrega, además, de dos premios accésit por modalidad y un certificado de participación a los creadores de todas las obras presentadas.

PREMIADOS CREA 2017

En cuanto a los premiados, en la categoría de diseño gráfico ha recibido el primer premio el trabajo 'Explosión de creación' de Sofía Gallego Méndez; el segundo premio ha sido para 'Siente' de María José Díaz Córdoba y se han concedido dos accésit para Daniel Pérez Rangel y Adriana Pérez Sánchez.

En la modalidad de fotografía, el primer premio ha sido para el trabajo 'Callejeando' de Inmaculada Garrón Neguillo; el segundo premio ha recaído en 'Patrimonio extremeño' de Beatriz Monereo Fernández y los dos accésit han ido a parar a Eva María Aragoneses y Sofía Gallego Méndez.

La mejor maqueta musical ha sido 'El inevitable adiós' de Sara Alcalá Cendrero; el segundo premio fue para 'Sorry for this shit - new road' de Saúl Gentil García de la Trenada, y los dos accésit han recaído en Elena Diestro y Miguel Ángel López Romero.

En la categoría de vídeo el primer premio ha sido para Francisco Javier Gómez por el trabajo 'Disfruta de la vida, sal de la zona de confort'. El segundo premio cayó en 'Je suis econplus' de Luis Regino Murillo Zamorano, José Ángel López Sánchez y Ana Luisa Godoy Caballero, mientras que los accésit han recaído en los trabajos de Carolina García Liberato y Paula García Martín, y Domingo Mayor Paredes.

PUBLICIDAD