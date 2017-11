Stavros N. Yiannouka: "La gente es el recurso más valioso de un país y la clave para sociedades prósperas"

La Fundación Qatar, bajo el liderazgo de su presidenta, su alteza Sheikha Moza bint Nasser, estableció en Doha la Cumbre Mundial de la Innovación para la Educación, World Innovation Summit for Education (WISE) en 2009. WISE, que dirige Stavros N. Yiannouka, es una plataforma internacional para el pensamiento creativo y el debate que se ha convertido en una referencia en educación.

Stavros N. Yiannouka, CEO de la Cumbre Mundial sobre Innovación para la Educación (WISE)

¿Qué provocó la idea de lanzar una plataforma internacional para la innovación en la educación en 2009?

El énfasis en la educación fue impulsado por la convicción de que invertir en educación es la forma más efectiva de empoderar a individuos y comunidades y crear un valor duradero para la sociedad. La gente es el recurso más valioso de un país, y la clave para construir las sociedades seguras y prósperas del mañana.

Esta visión fue puesta en acción en los primeros días de la Fundación Qatar por Su Alteza Sheikha Moza bint Nasser, Presidenta de la Fundación Qatar, que siempre ha estado personalmente comprometida con los temas de educación en Qatar y en el extranjero.

Fue en el momento más álgido de la crisis financiera en 2008, cuando las desigualdades se intensificaron y la inseguridad financiera amenazó los medios de subsistencia en todo el mundo, cuando la Fundación Qatar decidió movilizar recursos e influir para impulsar la agenda educativa.

¿Cómo ha evolucionado WISE en los últimos cinco años?

Nuestra ambición de un cambio duradero en la educación nos llevó a concentrarnos en contribuir a los cambios de política a nivel nacional. Dado que las mejores políticas vienen de evidencia perspicaz y confiable, en los últimos años nos hemos asociado con las principales instituciones del mundo, como la Universidad de Cambridge, Babson College, EY Parthenon y otros para producir hallazgos relevantes que pueden liderar a los responsables de la toma de decisiones educativas.

El alcance de WISE siempre ha sido global. Hemos enriquecido nuestra visión con el enfoque de "pensar global, actuar localmente". El cambio de la Cumbre al ciclo bienal nos ha permitido ayudar más eficazmente a los educadores y responsables políticos de Qatar a unir sus fuerzas. WISE se ha asociado con el Ministerio de Educación y otros para facilitar prácticas mejoradas y apropiadas para el liderazgo escolar y para mejorar los resultados de los estudiantes.

Hemos organizado pequeñas conferencias regionales como WISE @ Madrid, WISE @ Beijing y WISE @ Tunis, así como participado en más de una docena de eventos internacionales importantes en Bruselas, Londres, París, Montreal, Miami y otros lugares. Los temas abarcaron desde la tecnología y la iniciativa empresarial de los jóvenes, la paz y el desarrollo hasta las oportunidades de educación superior para los refugiados.

A lo largo de los años hemos seguido construyendo nuestra base de datos de innovadores educativos -las comunidades reunidas a través de proyectos tales como los Premios WISE, WISE Accelerator y el Premio WISE de Educación. Los proyectos reconocidos en años anteriores siguen siendo parte de nuestra comunidad a través de la cual compartimos mejores prácticas, así como redes y oportunidades.

¿Hacia dónde debe ir el cambio de modelo educativo?

Las necesidades actuales de todo el mundo son cada vez más diversas y evolucionan. Con un cambio rápido y dramático, donde las prácticas y contextos locales son tan ricos en diferencia y con el futuro en constante evolución, es difícil imaginar un modelo que pueda ser universalmente eficaz.

Los modelos de educación son cada vez más contextuales y se basan en habilidades transferibles que responden tanto a las necesidades actuales del mercado de trabajo como a las futuras demandas de habilidades. Significativamente, el impacto de la sociedad digital no puede predecirse completamente. Los debates actuales sobre el papel de la inteligencia artificial tendrán un profundo impacto en el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. Al mismo tiempo, en medio de una sobresaturación de la información y los medios de comunicación, el papel de la autoridad y de los "expertos" es continuamente cuestionado. ¿Cómo podemos imaginar modelos educativos capaces de adaptarse a estos tiempos cambiantes? Estas son todas cuestiones vitales que debatiremos en relación con WISE 2017 en noviembre.

En última instancia, los modelos exitosos de educación deben involucrar al alumno, dar oportunidades para la experiencia práctica, ayudar a formar el carácter así como la mente para asegurar que construimos el tipo de sociedad en la que deseamos vivir.

Por supuesto, la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida será mayor. Cada vez es más evidente que la educación tiene como función no sólo proporcionar a los jóvenes las competencias y los conocimientos necesarios para contribuir al mercado de trabajo, sino también para contribuir a la sociedad como ciudadanos. La escala y la complejidad de los desafíos locales y globales están creciendo. La educación de líderes, empresarios, activistas y cambiadores no puede ser aplazada. Aumentar la calidad y la pertinencia de la educación es una oportunidad que debemos aprovechar.

¿Cómo debe el plan de estudios adaptarse a las necesidades de hoy?

En primer lugar, los planes de estudios deben centrarse en las competencias, incluidas las habilidades críticas para buscar y analizar información de forma independiente. A medida que nuestros desafíos se hacen más complejos y tenemos tecnologías cada vez más complejas a su disposición para responder a ellos, necesitaremos de mentes que estén a la altura de aprovechar al máximo las tecnologías innovadoras en contextos de resolución de problemas.

En segundo lugar, en la era de la automatización, la única manera de "ganar contra la máquina" es ser más humano. Esta es la razón por las habilidades blandas son importantes ahora más que nunca. La empatía, el trabajo en equipo, la comunicación son habilidades clave para el futuro; Deben recibir el lugar prominente que merecen en los planes de estudio.

Además, tenemos que reconocer que la escuela y la educación es más que el plan de estudios establecido con una lista de habilidades y libros para los niños a dominar. Aunque es importante decidir qué es lo que los educadores pasan tiempo en las aulas y cuáles son los resultados que esperamos al final del proceso, también debemos ser conscientes de la importancia de la cultura que una escuela fomenta. Más y más será importante para construir una mentalidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y una pasión por la investigación y el cuestionamiento. El descubrimiento debe ser provocado y fomentado en las escuelas.

¿Cuáles son las principales habilidades que los maestros del siglo XXI deben tener?

Los maestros deben dejar a un lado el rol convencional de los guardianes del conocimiento, y convertirse en facilitadores, consejeros y mentores. Dado que el conocimiento es dinámico, con la información permanentemente pasada de moda, reemplazada por nueva información, los maestros deben aportar habilidades de análisis crítico junto con una auténtica pasión por el aprendizaje y el descubrimiento.

Una de nuestras iniciativas de base, Empowering Leaders of Learning, busca fortalecer la capacidad de los equipos de liderazgo escolar de Qatar. Se anima a los líderes a adoptar una mentalidad ágil como una herramienta innovadora para responder a la complejidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Este método ágil permite a los líderes escolares ajustarse, aprender y probar ideas durante todo el proceso de implementación, en lugar de usar un enfoque ya hecho.

Los maestros también deben dominar las nuevas tecnologías lo suficientemente bien como para entender las oportunidades y desafíos que traen. A medida que los niños crecen con las amenazas del acoso en línea y la información falsa, la escuela debe ser un lugar que los prepara para ser resistentes y aprovechar al máximo la era digital. El Internet es también una mina de oro para los recursos de enseñanza. Pero los maestros necesitan unir fuerzas para compartir y evaluar la inmensidad del material disponible. Una de las start-ups de edtech con el apoyo de WISE Accelerator, TeachPitch, tiene como objetivo hacerlo a través de una plataforma de aprendizaje basada en la nube que ayuda a los profesores y las escuelas a identificar los mejores recursos en línea disponibles.

¿Qué hace que un país sea una referencia en educación y tecnología?

Cuando pensamos en "tecnología" tendemos a pensar cuanto más mejor. Por lo general suponemos que los países más ricos y más tecnológicamente pioneros liderarán las listas. Sin embargo, tal vez no sea necesariamente el caso. Dado que la tecnología a menudo puede proporcionar soluciones de aprendizaje rentables, muchos países que se enfrentan con limitaciones de recursos en educación sobresalen cuando se trata de uso de tecnología innovadora.

Dicho esto, también es frecuente que este progreso sea una respuesta a la incapacidad o la sobrecarga del sector público y, por lo tanto, es liderado por actores privados y sin fines de lucro. Por ejemplo, las Academias Internacionales Bridge, que operan en Kenia, Uganda, Nigeria e India, ayudan a los niños que viven en entornos de escasos recursos combinando lecciones y actividades físicas atractivas, como el diseño y la creación de libros de texto digitales y de materiales de enseñanza y aprendizaje. Se hacen funcionar a través de tabletas. Esto permite a los maestros ofrecer un currículo de calidad, incluso cuando no son expertos en todas las materias que enseñan, lo cual es a menudo el caso dado la falta de maestros calificados en muchos países.

No creo que haya un solo país que haya descubierto la fórmula mágica cuando se trata de educación y tecnología. Es importante darse cuenta de que la tecnología en sí misma no es una garantía de éxito instantáneo y resultados mejorados. También es importante asegurarse de que la innovación es parte de la práctica diaria en las escuelas y universidades de todo el país, y no el privilegio de unos pocos. La tecnología es una parte inherente de nuestras vidas, y cada vez más un requisito previo para acceder a conocimiento y oportunidad. Debemos protegerlo como un derecho y promover el acceso universal a él.

Trayectoria: director ejecutivo de la Cumbre Mundial sobre la Innovación para la Educación (WISE). Fue vicepresidente ejecutivo de la Escuela Lee Kuan Yew de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Singapur (2005-2012). En la Escuela LKY encabezó la implementación de una estrategia de crecimiento que ayudó a desarrollar como consultor de gestión con McKinsey & Company.

