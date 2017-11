155: La retirada de competencias educativas, sin efectos prácticos

La comunidad universitaria considera que el artículo 155 de la Constitución no afectará al funcionamiento de las instituciones de educación superior en Cataluña.

El nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), el rector de la Univesidad de Lleida, Roberto Fernández, asegura estar "absolutamente convencido" de que las repercusiones de la situación política en las universidades catalanas "serán nulas". La retirada de las competencias universitarias a los departamentos de Enseñanza y Empresa no tendrá efectos prácticos sobre las universidades catalanas.

El Ministerio de Educación asegura que ha habido una "recepción muy positiva", con "ganas de colaborar", "con ánimo de trabajar a favor de la gente, recuperar la convivencia, el orden constitucional y el Estatuto de Autonomía". Además, Méndez de Vigo ya avisó la semana pasada en el Congreso de que la aplicación de este articulado (antes de saber si se aplicaría o no) se realizaría "con prudencia e inteligencia", porque lo que importan "son los alumnos y las familias".

El Ministerio puede ejercer las funciones en todos los ámbitos de la educación (universitaria y no universitaria) y podría nombrar nuevos cargos, modificar algunas normas (dentro del respeto a la autonomía, adecuándolas a los preceptos constitucionales y decisiones judiciales), poner en marcha iniciativas y actividades... Cabe destacar que Educación ha presentado tres requerimientos a la Conselleria de Educación de la Generalitat de Cataluña sobre presuntos casos de adoctrinamiento -29 de septiembre, 6 de octubre y el pasado viernes- que, según Educación, no han sido atendidas por la Administración catalana.

El presidente nacional de Anpe, Nicolás Fernández, indica que "habrá una normalidad absoluta y que el Gobierno está ahí para que no se produzcan disparates e incumplimientos flagrantes. Las programaciones están hechas, la Lomce está ahí con los déficits que tiene". También indica que "ahora más que nunca se debe reclamar un pacto político, social y territorial por la educación para tener un currículo básico común. No habrá problemas con el tema lingüístico (recuperar el castellano) o la revisión de los libros de texto, que son cuestiones que ya vienen desde la LOGSE y la LOE. El curso está a la mitad y no van a cambiar nada", añade.

Por su parte, la Unión Sindical de Inspectores de Educación indica que el impacto de la aplicación del 155 en el ámbito educativo "va a ser muy limitado". "Dada la convocatoria de elecciones, el tiempo es muy escaso para hacer cambios normativos relevantes y, además, el Gobierno tiene las competencias de un gobierno en funciones, que están muy limitadas a asuntos en tramitación o bien regulación urgente. Las cuestiones que son evidentes hay que planteárselas al Ministerio: ¿Va a hacer nombramientos para tomar las riendas del departamento de Educación? ¿Va a modificar algunas normas? ¿Va a analizar las denuncias de adoctrinamiento, pues el propio Ministerio efectuó dos requerimientos a la Generalitat?".

Desde Ciudadanos indican que "la mejor manera de acabar con la politización y los casos de adoctrinamiento es con un nuevo gobierno elegido por los catalanes en las urnas, que sea una alternativa a 35 años de nacionalismo. Un nuevo gobierno que sí sea capaz de trabajar junto al resto de las comunidades para mejorar el sistema educativo en el marco del Pacto de Estado por la Educación". Asimismo, indican que han presentado "una proposición de ley para garantizar la igualdad y la libertad educativa en las aulas de todos los puntos de España y esperamos que los constitucionalistas no pongan más excusas. El PSC gobernó en Cataluña y le dio la Conselleria a ERC, que ahora está proclamando la República. El PP también ha pactado con los nacionalistas muchos años y ha mirado hacia otro lado".

Manel Pullido, secretario general de la Federació d'Educació de CCOO de Cataluña, asegura que "de momento no se ha notado nada, pero si el Gobierno quiere que los docentes digamos lo que ellos querrían, sería una involución democrática y en la escuela tiene que haber diferentes ideológicas". "Sería muy grave utilizar el choque de legitimades para cambiar el sistema educativo", añade.

