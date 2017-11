Nikhil Sinha, director general de Coursera, plataforma mundial de cursos online: "Coursera cuenta con 26 millones de estudiantes alrededor del mundo"

Coursera es la plataforma de educación en línea más grande del mundo que ha recibido una financiación de 64 millones de dólares en su cuarta ronda de inversión de capital. Actualmente, la compañía tiene más de 26 millones de estudiantes alrededor del mundo, registrados en más de 2.000 cursos de 180 especialidades.

1. ¿Cuánto ha crecido la educación en línea en estos últimos años?

Hoy en día, Coursera cuenta con 26 millones de estudiantes matriculados alrededor del mundo. 150 de las mejores universidades del mundo son nuestros socios, y ofrecemos más de 2.000 cursos, 180 especializaciones, y ahora 4 maestrías en línea totalmente acreditadas. Estamos trabajando ahora también con más de 50 empresas por todo el mundo para ayudarlas en la creación de programas de desarrollo y formación expansibles para sus empleados.

Nuestra misión es transformar vidas al ofrecer acceso a educación de la más alta calidad para cualquier persona, en cualquier lugar. Nuestra manera de medir este tipo de impactos es a través de realizar encuestas a los estudiantes que han completado cursos en la plataforma. Nuestra última Encuesta de Resultados de Aprendizaje, lanzada en el abril del 2017, reveló que nuestros estudiantes reportan beneficios importantes. El 84% de los usuarios que buscaban mejorarse profesionalmente reportaron beneficios significativos, y entre los que buscaban superarse académicamente, 93% reportaron beneficios. El análisis también indicó que fue más probable que los estudiantes de países en desarrollo o los que tienen un nivel socio-económico más bajo reportaran beneficios.

Estos resultados son muestras del progreso que hemos logrado como compañía en los últimos dos años, y el trabajo increíble que nuestras instituciones aliadas, docentes, y equipos de cursos han hecho para poder ofrecer sus cursos en nuestra plataforma.

2. ¿Por qué los Moocs tienen tanta matriculación pero poca tasa de finalización?

Parte de lo que hace a los MOOC una opción increíble es la habilidad que te brindan para explorar cursos sin la necesidad de comprometerte a una inversión significativa a futuro. En Coursera, matricularse en un curso es tan fácil como elegir un libro en una librería. Entre los estudiantes que deciden comprometerse a pagar un curso, vemos en ellos tasas de terminación mucho más altas - alrededor del 50-60%.

3. ¿Hacia dónde se dirige la educación?

La educación ya no es sólo para los jóvenes. En todas las industrias, el ritmo de cambio es significativo. La gente necesita aprender a lo largo de sus vidas y carreras. Esperamos que Coursera pueda convertirse en la plataforma líder de aprendizaje en el mundo.

4. ¿Qué formación demandan las empresas?

Observamos una gran demanda por habilidades en negocios, tecnología y ciencia de datos. Muchas empresas tienen necesidades específicas de capacitación, mientras que otros desean desarrollar una cultura de aprendizaje o proporcionar recursos educativos a sus empleados, como beneficios o como reconocimiento por su alto rendimiento.

5. ¿Qué tipo habilidades se pueden adquirir con estos cursos?

Con un catálogo de más de 2.000 cursos, cualquier curso que se puede encontrar en una universidad probablemente también esté en Coursera. Estamos particularmente enfocados en ofrecer cursos y certificaciones que enseñen habilidades profesionales relevantes en las áreas mencionadas anteriormente.

6. ¿Cuáles son los más demandados? ¿De qué áreas?

Cursos más populares a nivel global (basados en las inscripciones durante los últimos 6 meses)

1 Machine Learning Stanford University

2 Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects University of California, San Diego

3 Introduction to Mathematical Thinking Stanford University

4 Algorithms, Part I Princeton University

5 Programming for Everybody (Getting Started with Python) University of Michigan

6 Neural Networks for Machine Learning University of Toronto

7 Introduction to Data Science in Python University of Michigan

8 English for Career Development University of Pennsylvania

9 R Programming Johns Hopkins University

10 First Step Korean Yonsei University

Cursos más populares en España (basados en las inscripciones durante los últimos 6 meses)

1 Machine Learning Stanford University

2 Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) Universitat Autònoma de Barcelona

3 Fundamentos de Excel para Negocios Universidad Austral

4 ¿Cómo persuadir? Jugando con palabras, imágenes y números Universitat Autònoma de Barcelona

5 Claves para Gestionar Personas IESE Business School

6 Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects University of California, San Diego

7 Introducción a Data Science: Programación Estadística con R Universidad Nacional Autónoma de México

8 Introduction to Mathematical Thinking Stanford University

9 Egiptología (Egyptology) Universitat Autònoma de Barcelona

10 ¡A Programar! Una introducción a la programación The University of Edinburgh and Universidad ORT Uruguay

7. ¿Cuál ha sido el curso que más matriculaciones ha recibido?

Dos cursos han destacado en popularidad por encima de los demás, acumulando cerca de 2 millones de matriculaciones.

-Learning How to Learn (UC San Diego)

-Machine Learning (Stanford)

8. ¿Qué os diferencia del resto de plataformas con Moocs?

Queremos que Coursera sea un destino para el aprendizaje transformador, un lugar al que llegas para aprender nuevas habilidades que te ayuden a cumplir tus metas personales y profesionales a lo largo de tu vida. Ninguna otra compañía ha igualado el nivel de Coursera, ofrecemos una increíble lista de asociaciones universitarias y con la industria, así como una amplia gama de oferta en cursos y una comunidad de estudiantes sólida y en crecimiento de 26 millones de personas.

9. ¿Cuáles son las grandes fortalezas de estos programas? ¿Qué tipo de áreas del conocimiento son más apropiadas para enseñarse bajo este formato?

Las ventajas clave del aprendizaje en línea son el costo y la flexibilidad. Más que nunca, gente en cada profesión necesita aprender habilidades nuevas para poder seguir siendo competitivos en el transcurso de su carrera. Para muchas personas, abandonar el trabajo, regresar a la universidad y pagar tarifas altas de matriculación no es una opción. El aprendizaje en línea hace posible para cualquier persona, en cualquier lugar obtener habilidades en casi todos los campos que son críticos para su crecimiento profesional.

10. ¿Cómo debería evolucionar la enseñanza en universidades?

Los programas presenciales en el campus siempre tendrán un lugar importante en la sociedad y son extremadamente valiosos para los estudiantes que buscan una experiencia de aprendizaje totalmente inmersiva. Pero las personas que tienen el tiempo y los recursos para asistir a estos programas en el campus representan una pequeña fracción de las personas que podrían beneficiarse del acceso a la educación en línea que ofrece una mayor flexibilidad. Estamos muy contentos de trabajar con más universidades para encontrar maneras de hacer sus títulos más accesibles a las personas en todas partes.

