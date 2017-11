50 jóvenes reciben la beca para el Programa Young Civic Leaders en el centenario de John F.Kennedy

La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno lanza su programa de liderazgo cívico para jóvenes, con ocasión del centenario de John F. Kennedy.

Mañana, viernes 3, se inaugura el Programa Young Civic Leaders, organizado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en colaboración con la Harvard Kennedy School of Government-Alumni Spain, que permitirá a 50 jóvenes formarse como futuros líderes cívicos, en conmemoración del centésimo aniversario del nacimiento de John F. Kennedy.

Presidirá el acto Manuel Tarrío, vocal del patronato de la Fundación Tatiana Perez de Guzmán el Bueno y el presidente de la Harvard Kennedy School Alumni-Spain Association, Antonio Nuñez, quien hablará sobre las Diez claves del Liderazgo Cívico.

El Consejero Delegado de Dachser Spain & Portugal, Juan A. Quintana, impartirá a los becarios una sesión sobre las competencias profesionales más importantes para desarrollar una carrera con impacto social.

Asistirán a la inauguración los miembros del Consejo Asesor del Programa, formado por profesores como Pilar García Lombardía (IESE), Concepción Galdón (IE) y Thibaut Deleval (LEINN University); y emprendedores como Gonzalo Baranda (Blink Learning) y Carlos Cuesta (Carles Cuesta).

Los becarios tienen un perfil entre 20 y 26 años, de distintos estudios, nacionalidades y culturas. En el programa recibirán formación en competencias personales y profesionales, conocerán en profundidad los principales retos sociales y vivirán una experiencia práctica de desarrollo de un proyecto social.

El contenido de las sesiones se desarrollará sobre cuatro ejes: Tendencias Globales, Antropología, Competencias (según la OECD Definition and Selection of Key Competencies (DeSeCo) y Learning by Doing (Estrategia Education 2030).

Al finalizar el Programa, se seleccionará a un grupo para participar en un programa en Harvard (Cambridge, Massachusetts), organizado por la Harvard Kennedy School of Goverment-Alumni Spain.

Además, todos los alumnos que finalicen el Programa, disfrutarán, durante un año, de un programa de mentorización a cargo de profesionales de la Harvard Kennedy School of Goverment-Alumni Spain.

