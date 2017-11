La Universidad del País Vasco introduce una tercera casilla en el apartado de sexo de todos sus formularios

El Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco ha aprobado, en la sesión celebrada este jueves, introducir un nuevo marcador en todos los formatos escritos donde hasta ahora se distinguían únicamente dos sexos. Por tanto, a partir de este curso, en todas las convocatorias o impresos de solicitud o encuestas que haga la UPV/EHU, cuyos formatos solo contemplen los sexos de hombre y mujer, se introducirá una tercera opción que indique "Otras opciones" o "No binario".

La adopción de este acuerdo refleja el trabajo que la UPV/EHU está realizando "a favor de la aceptación, el fomento y la protección de la diversidad y la pluralidad en una sociedad donde los modelos de identidad son cada día más numerosos", ha indicado la universidad.

En ese sentido, ha recordado que el II Plan de Igualdad, aprobado en 2014, "ya se marcaba como objetivo la igualdad entre las diferentes expresiones de diversidad sexual, incluyendo aquellas que cuestionan o rebasan el dimorfismo hombres/mujeres y la norma heterosexual". Además, ha destacado que el Vicerrectorado de Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural tiene entre sus metas "el diseño e implementación de políticas para asegurar el efectivo cumplimiento de la igualdad entre los miembros de la comunidad universitaria".

NUEVO GRADO

Por otro lado, el próximo curso 2018-2019 la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa ofertará un nuevo grado, según ha aprobado el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU. Será el Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial y Automática. La programación docente del doble grado permite cursar las asignaturas de los planes de estudios del ambos grados de manera que en cinco cursos académicos se puedan obtener los dos títulos de grado.

Este será el tercer doble grado que implanta la UPV/EHU y el primero que se va a impartir en el Campus de Gipuzkoa. Los otros dos son el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho, que se imparte en la Facultad de Economía y Empresa (Sarriko) y el Doble Grado en Física y en Ingeniería Electrónica, en la Facultad de Ciencia y Tecnología. En el primero de ellos la nota de corte en el presente curso 2007-2018 ha sido de 11,055 y en el segundo de 12,882.

También se han aprobado las modificaciones en la oferta de másteres que la UPV/EHU impartirá el próximo curso. Entre ellos son novedades el Máster Universitario en Fabricación Digital/Master In Digital Manufacturing, que se impartirá en la Escuela de Ingeniería en Alternancia, centro adscrito a la UPV/EHU, y el Máster Universitario en Materiales para el Almacenamiento y Conversión De Energía/Materials For Energy Storage And Conversion (Mesc).

