PSIB, MÉS Y Podemos piden al Parlament que rechace las acusaciones de adoctrinamiento político en escuelas de Baleares

Los grupos parlamentario PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Podemos han presentado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Parlament que exprese su rechazo a "los ataques y acusaciones" de adoctrinamiento político en las escuelas de Baleares, ante "la campaña de desprestigio que están recibiendo los docentes por parte de algunos partidos estatales de la derecha", ha explicado la coportavoz de MÉS per Mallorca, Bel Busquets.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Educación, insta a la Cámara balear a reconocer y valorar el "imprescindible" trabajo que realizan los docentes y la comunidad educativa en los centros educativos de las Islas. "No es justo cuestionar a toda la escuela pública, para ganar cuatro votos", ha afirmado el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, en rueda de prensa.

