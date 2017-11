La FE-CCOO impugnará la convocatoria de docentes interinos "si no garantiza la igualdad de oportunidades"

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CCOO) ha manifestado su intención de impugnar la convocatoria de interinos docentes en el caso de que no "garantice la igualdad de oportunidades".

En un comunicado, la organización sindical ha explicado que "valorará qué hacer en función de los resultados de la mesa", que se celebrará este jueves y que "se resolverá el futuro laboral de los 13.000 aspirantes a trabajo para el próximo curso 2018/19".

La FE-CCOO ha insistido que "está luchando para que la convocatoria que regula el acceso no vulnere la igualdad de oportunidades que, como pactamos el curso pasado, se regulará ahora".

Con todo, desde el sindicato han apuntado que hay diferentes puntos en los que están en desacuerdo con el borrador con el que se está trabajando.

Así, han apuntado que "no aceptarán que se incremente la baremación sobre la formación, ya que no contribuye más que a una competencia insana que pervierte el objetivo formador de la medida" y porque, además, "la Conselleria de Educación no garantiza que pueda ofrecer tantas horas de formación como pide".

Por ello, "nos oponemos a añadir más carga de formación permanente a los docentes que, además, se están preparando para presentarse a las oposiciones que se deben hacer estos años", han subrayado al respecto.

Asimismo, la FE-CCOO ha señalado que no acepta "que no se incluya, en los requisitos de acceso, el nivel C2 para los titulados en humanidades que ya imparten lenguas extranjeras que, además, quedó acordado en mesas pasadas", ni tampoco aceptarán que "la baremación no sea igualitaria para todo el colectivo. Entendemos que vulnera la igualdad de oportunidades".

"Somos conocedores y entendemos las dificultades que la Conselleria argumenta por no poder hacer efectivas nuestras demandas, pero la FE-CCOO valorará, según el resultado de la mesa, la impugnación de la convocatoria", han apostillado.

