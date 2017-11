Cinco consejos para preparar un buen currículum

Un CV completo y actualizado dará más información a los reclutadores

Es importante añadir información relevante y la fecha de actualización

El CV es el primer filtro en los procesos de selección y es esencial para optar a un puesto de trabajo. Hoy, los expertos en orientación laboral de InfoJobs explican las claves para redactar un buen currículum.

La competencia a la hora de buscar empleo es fuerte. El pasado año, las ofertas de trabajo publicadas en InfoJobs acumulaban una media de 56 inscritos por vacante, según los datos recogidos en el Informe Anual que realiza el portal.

Eso explica que los reclutadores puedan destinar únicamente 6 segundos de su tiempo a revisar cada currículum y que el 80% de los CV sean descartados antes de tener la primera entrevista, básicamente por dos motivos: falta de información y una mala redacción.

Con estos datos sobre la mesa, es necesario explotar todas las técnicas para que un currículum destaque entre la competencia. Un CV completo y actualizado dará más información a los reclutadores, mientras que cuidar los detalles dará una imagen más positiva. Además, en algunas ocasiones, es necesario dar un paso más allá, aplicando la creatividad para captar la atención de la empresa.

Hoy, los expertos en orientación laboral de InfoJobs presentan varios consejos para preparar un buen currículum:

1. Poner atención a los detalles

Buena legibilidad, corrección ortográfica, fotografía de calidad... Es importante cuidar todos los detalles a la hora de redactar un CV porque, más allá del propio contenido, su presentación y redacción aportan una información muy valiosa del candidato. Se debe leer atentamente para corregir errores y pedir opinión a otras personas para que puedan valorarlo de forma objetiva.

2. Completar todos los apartados

En muchos casos, por los motivos que sea, no se cumplimentan todos los aportados del currículum. En este sentido es importante organizar toda la información hasta que el CV esté completo al 100%. Eso implica incluir los datos personales, la formación, la experiencia y las expectativas de futuro.

También es aconsejable introducir la experiencia profesional de manera pormenorizada y la formación académica. Al poner la información sobre la empresa y el puesto desempeñado no hay que olvidar incluir las funciones y los logros alcanzados en cada puesto. La descripción del perfil debe estar orientada a objetivos, no a meras descripciones que no ayudarán a que el CV destaque.

3. Tener actualizado el perfil y la fecha del CV

Es importante añadir información relevante y que la fecha de actualización del CV sea siempre reciente. Los reclutadores buscan currículums utilizando filtros y buscadores y por eso es relevante que el CV sea rico en palabras clave relacionadas con la profesión, el sector o los conocimientos.

4. Hacer visible el CV en las bases de datos

Tener el currículum publicado en plataformas de empleo como InfoJobs, permite, además, ser encontrado por las empresas que buscan candidatos directamente en las bases de datos (sin publicar ofertas). Por eso es importante hacer visible el CV en la plataforma, controlando los datos personales que se quieren mostrar.

5. Saber diferenciarse del resto

Algunos trabajos y sus reclutadores prefieren un enfoque original cuando reciben el CV de un candidato. Por ejemplo, en el caso de aplicar para un puesto creativo, un currículum diferente – a nivel de diseño - puede captar la atención del entrevistador.

A continuación, enumeramos algunos ejemplos de CVs memorables:

- El CV más dulce: Un aspirante le regaló a su entrevistador una tableta de chocolate con su CV en la parte de los valores nutricionales. ¡Un candidato exquisito!

- LegoJobs: Para una compañía que estaba desarrollando un juego basado en Legos, un aspirante construyó el logo de la empresa en Legos y dejó su CV dentro. ¡Se construyó su futuro!

- Un Picasso laboral: Para resaltar sobre sus competidores, un candidato a un puesto de diseño dibujó un retrato personalizado de su entrevistador e incluyó su CV en la parte de atrás. Su entrevistador ¡quedó retratado!

- Cantando por un trabajo mejor: Otro candidato compuso una canción sobre por qué él era el mejor para la posición y la cantó acompañándose de su guitarra. Luego entregó su CV ¡en forma de partituras!

- El mensaje en la botella: Un empleador en una empresa de bebidas refrescantes recibió una montaña de CVs en su escritorio. Pero un aspirante logró diferenciarse enviando su CV dentro de una botella.

- Cuña publicitaria: En el campo de los aspirantes ingeniosos, tenemos al que dejó una cuña en la puerta de una agencia de publicidad, con su nombre y su web grabadas en ella ¡para que dejen entrar las ideas frescas!

- Voy a tener suerte: Un candidato pagó una campaña en Google Adwords con el nombre de su entrevistador. Le pidió al entrevistador que buscara su nombre en Google y lo primero que vio fue un Ad con el CV del susodicho.

