1-O.- El Ministerio de Educación y Cultura constata "cordialidad y máxima colaboración" de altos cargos catalanes

Los secretarios y directores generales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han mantenido conversaciones durante este lunes 30 de octubre con sus homólogos en las consejerías de Educación y Cultura de la Generalitat catalana en las que han constatado "cordialidad" y "máxima colaboración" para los próximos tiempos, según han informado a Europa Press fuentes del departamento de Íñigo Méndez de Vigo.

Las mismas fuentes han indicado que las llamadas telefónicas han sido "cordiales" y que los altos cargos catalanes han manifestado "total predisposición a trabajar" de forma conjunta para que el curso actual 2017-2018 "transcurra con normalidad". "Queremos agradecer el buen tono que hemos recibido en estas conversaciones", han añadido.

Sobre la falta de respuesta al primero de los requerimientos enviados por el ministerio a la consejería de Educación por las denuncias de adoctrinamiento y acoso a alumnos no independentistas en las aulas catalanas, desde el ministerio han señalado que los representantes de Enseñanza catalanes han informado de que enviaron un escrito, que todavía no ha llegado. No obstante, el departamento de Méndez de Vigo va a esperar unos días más antes de interponer un recurso judicial.

ÁREA DE CULTURA

Por parte de la secretaría de Estado de Cultura, la directora general del INAEM ha contactado con el director general de Cooperación Cultural, Joquim Torrent; y el director general del ICAA ha contactado con el Director del Institut Catalá de les Empreses Culturals (ICEC), Xavier Díaz y Vilanova.

Asimismo, el director general de Industrias Culturales y del Libro ha contactado con los directores del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CONCA), Carles Duarte; el Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña, Santiago Orós; la Institución de las Letras catalanas, Laura Borrás; y de la Dirección General de Política Lingüística, Ester Franquesa.

Además, el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural ha contactado con los responsables de la Dirección General de Patrimonio Cultural, Joan Boya; y de la Dirección General de Cultura Popular i Asociacionismo cultural, Angels Blasco.

